MHP lideri Bahçeli ekmek zammına sert çıktı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldığını duyurdu. Zamma tepki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, "Yüzde 15'lik zam insani ve vicdani değil. Ankara'dan askıda ekmek projesini başlatıyorum" dedi.

Ekmeğin kilogram fiyatı 5 lira 75 kuruşun üzerinde olmayacak. Yapılan bu zamla 250 gramlık bir ekmek yaklaşık 1.50 TL olacak.







