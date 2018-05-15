MHP lideri Devlet Bahçeli, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni, Kudüs'e taşıması kararı sonrası Filistinlilerin gerçekleştirdiği protestoda gerçek mermi kullanarak 59 kişinin öldürülmesi 3 bin civarında Filistinlinin yaralaması ile ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, "İsrail katil, haydut ve terörist olduğunu ispatladı. İsrail dinler arası husumet ve cepheleşmeye açık hizmet etti. Sorumlu İsrailli canavarlar kadar ABD emperyalizmidir. İsrail caniliğini nefretle kınıyoruz " ifadelerini kullandı.

İsrailli askerler 60 Filistinli Müslümanı şehit etmiş yaklaşık 3 bin kişiyi de yaralamıştı.







