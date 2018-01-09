MHP Lideri Devlet Bahçeli: Adayımız Erdoğan

Hakan Çelik



'ERKEN SEÇİM DOĞRU DEĞİL'



ABDULLAH GÜL'E: DOLDURUŞA GELME

'KARIŞTIRMAYIN'

'DURUŞU OLAN SAYGIN LİDER'



'YASA MART'TA ÇIKACAK’

İdil Janet Demiray

MHP Genel Başkanı, dün basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Özellikle seçimlere yönelik mesajlar veren Bahçeli, daha önce de gündeme getirdiği ittifaklar ve baraj konusunda şunları söyledi:● Erken seçim doğru değil.● MHP cumhurbaşkanı adayı göstermeyecek.● 7 Ağustos’ta Yenikapı diye başlatılan ruha MHP sadıktır.● İttifak olursa ittifakla, olmazsa kendimiz milletvekilliği seçimlerine girer, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Yenikapı ruhuyla hareket ederek Erdoğan’ı destekleme kararı alırız. ‘Bakanlık talebimiz olmaz’● Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile ittifak konusunda görüşmemiz olmadı.● İttifak olacaksa bu yasal olmalı. Uyum yasalarıyla düzenlenmeli.● Düşüncemiz cumhur ittifakıdır.● Hem ittifakın hem de iki partinin aldığı oylar belli olacak. Bu temsilde adalete kapı açmak demektir. Hazine yardımı da buna göre olsun.● MHP’nin hükümetin oluşması sırasında bir talebi olmaz. MHP bu talebi yapanlara karşı da sert cevap verir, ahlaksızlık olarak görür.● Abdullah Gül’ün ’Ben adayım’ diye ortaya çıkması izah edilebilecek bir durum değil. Sağın, solun dolduruşuna gelmemesinde yarar vardır.Bahçeli toplantıda, “Ülkücüler kesinlikle sokakta olmayacaktır. Bu kesin bir talimattır” dedi, karıştıranlar için heavy metal ve ülkücülerin bozkurt işaretini yaptı.Bu heavy metalciBu da ülkücü2018’in ilk Bakanlar Kurulu toplantısı Beştepe’de Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaptı. FETÖ’nün ‘Mor Beyin’ adlı yazılımla 11 bin 480 kişiyi ByLock kullanmış gibi gösterdiği ortaya çıkmıştı. Bozdağ, Mor Beyin tuzağıyla görevden uzaklaştırılanların KHK ile görevlerine iade edileceğini söyledi.Bozdağ, Bahçeli’nin ittifak açıklamaları için ise şöyle dedi: “Bahçeli saygın, dürüst, ikili oynamayan, duruşu olan bir lider. Erdoğan’ı destekleme kararı memnuniyet verici. 2018 uyum yasalarının görüşüldüğü bir yıl olacak. Seçim ve siyasi partiler yasalarının Mart’tan önce çıkarılması gerekiyor. Bu yasaların içerisinde seçim ittifakı da yer alacak.”