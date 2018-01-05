MHP lideri Devlet Bahçeli CHP ve HDP'ye sert çıktı



"TÜRK DÜŞMANLARININ ELİNDEN BAL OLSA YEMEYİZ"



"MİLLİ BİRLİK RUHUNU SARSAMAYACAKLAR"

Serap Belovacıklı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin açılış törenine katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli törende konuştu.Adana, yurdunu dağıtmaya kalkışanların alayına göğüs gelmiştir. Helalimiz olan vatana, haramların değmesine Adana izin vermemiştir. Adana'ya yan bakan ya gözünden ya ömründen olmuştur. Düşmana karşı dik duruşuyla Adanalılar tarihe altın harflerle yazılmıştır. Çok yaşa Adana, var ol Adana. Kahramanlık Adana'nın göbek adıdır. Korku, Adana'da yer bulamamıştır. Karanlık oyunlarına Adana'dan ekmek çıkmamıştır.Eli kanlı terör örgütlerine karşı verilen mücadelede en çok toprağa düşen yine Adanalı evlatlarımızdır. Muhterem hemşerilerim; Adana milli mücadelenin kalesidir. Biz Adanalıyık bici yer, şalgam içerik. Ama Türk ve Türkiye düşmanlarının elinden bal olsa yemeyiz, şerbet olsa içmeyiz.Önemle belirtmek isterim ki bizim belediyecilik anlayışımız da çatlak ses, çorak bakış yoktur. İnsana değer, mazluma hürmet, mağdura yakın alaka hakimdir. Adana Büyükşehir Belediyesi emin ellerdedir. Özünde çalışkanlık, sözünde itibar vardır. Bizim belediyecilik bakışımızda ötekileştirme, tembellik, kalp kırmak olmamıştır. Bizim belediyecilik vizyonumuzun merkezinde hoşgörü vardır, dayanışma vardır, zorda kalanlara el uzatma vardır. Ekmek yediği yere nankörlük yapanları affetmeyiz. Kim ne derse desin, aziz Adanlılar her şeyin en güzelini haketmektedir.Adana'yı kıskananlara tavsiyem; hadlerini bilmeleridir. MHP verdiği sözü tutar, bugüne kadar tutmuştur. Bazı odakları görüyorsunuz; kıskanıyorlar. İlle de bir eksik bulmak için kuyrukta bekliyorlar ancak başaramayacaklar. Arkamıza baka baka değil, geleceğin huzur dolu Türkiye'sini inşa etmek için üzerimize ne düşüyorsa onu yapacağız. Hiçbir fesat MHP'yi durduramayacaktır. Diyelim ki durdurmayı denediler, biliniz ki imanımızla çiğner bütün oyunları bozarız.CHP- HDP, FETÖ, PKK 2019 ayarlı çıkarcı koalisyonu milli birlik ruhunu sarsamayacaktır.Bölgede huzur ve refahı yakalamak isteyen ülkelerin karşısında kriz çıkarmak isteyen küresel güçlerin oyunları alenileşmiştir. Şer ve şiddet cephesi çalışmaktadır. PKK PYD terör örgütü ABD'nin himayesinde Suriye'nin dörtte birini işgal etmiştir. ABD, IŞİD bahanesiyle silahlandırmayı sürdürdüğü PKK PYD'yi hala kollamaktadır. Bu terör örgütünü desteklemeye canla başla devam etmektedir. Türkiye açıkça tehdit edilmektedir. Kandil'in yanın da Afrin, Kobani insanlık düşmanlarının kontrolündedir. Teröristler neredeyse oraya girilmelidir. Öncelikle ve süratle Afrin mutlaka temizlenmelidir.İran'ın toprak bütünlüğü sonuna kadar desteklenmelidir. Yabancı casuslarla İran'ın karıştırılması vahim sonuçlara yol açacaktır.