MHP lideri Devlet Bahçeli, Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Başkanlığı'ndan ayrılma isteği ile ilgili konuştu. Bahçeli, "Hanımefendinin partisinin başına dönmesinde yarar var demokrasi açısından da yarar var İYİ Parti açısından da var" dedi. Bahçeli, İYİ Parti'de kopmaların olabileceği iddiaları ilgili de "Kopmalar olur mu, olmaz mı bilemiyoruz. Bizden koptukları biliniyor. Tekrar kopanlar bize gelir mi onu bilemiyorum. Ama bazıları var ki hiçbir şart altında MHP ile beraberlikleri kalmamıştır" şeklinde konuştu.

Bahçeli, Koray Aydın'ın 'Liderimiz Devlet Bahçeli' gafına da değindi, "Orada bir siyasi partinin genel başkanını yuhalattırabilecek bir tarzda gaf olmaz. Eğer bu yuhalama başlarsa bunun altından İYİ Parti kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın. Ne yapmak istiyorlarsa ona göre hareket etsinler" ifadelerini kullandı.







