15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

MHP'nin seçim müzikleri belirlendi

MHP'nin 24 Haziran'da yapılacak seçim çalışmalarında kullanacağı müzikler belli oldu. Seçim müzikleri arasında Türkiye'nin bütün bölgelerinden ezgiler yer alıyor

MHP'nin seçim müzikleri belirlendi
Partinin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilleri Genel Seçimleri çalışmalarında kullanılacağı müzikler toplam 9 parçadan oluşuyor. Seçim müzikleri arasında Ege'den Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar Türkiye'nin bütün bölgelerinden ezgiler yer alıyor.

CUMHUR İTTİFAKI ŞARKI OLDU


Eserler arasında sözleri Canfer Balçık'a, müziği Burak Sönmez'e ait "Cumhur İttifakı" isimli parça dikkati çekiyor.  Listede, yine sözlerini Balçık'ın yazdığı "Duysunlar MHP'nin sesini", "Bütün oyunları bozun uşaklar", "Üç hilal ezeli ebede bağlar", "MHP umuttur gönülde taçtır" ve "MHP var oyunu bozar" ile sözleri Hüseyin Şahin'e ait "Tekbir diyek, hak bir diyek marşı" adlı şarkılar yer alıyor.  MHP tarafından ayrıca "Ankara'nın Bağları" olarak bilinen şarkı "MHP var geçit yoktur hiçbir kirli yapıya" adıyla, Trabzon'un ünlü kolbastı müziği de "Vatan tekdir" adıyla uyarlanarak seçimde kullanılacak.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son Dakika... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor

Son Dakika... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor
'Eşkıya Hamido' 104 yaşında hayatını kaybetti

'Eşkıya Hamido' 104 yaşında hayatını kaybetti
HDP Milletvekili Taşdemir'e 1 yıl 8 ay hapis

HDP Milletvekili Taşdemir'e 1 yıl 8 ay hapis
Ne zaman oruçluyuz? Ramazan ne zaman başlıyor? Bayram hangi güne denk geliyor?

Ne zaman oruçluyuz? Ramazan ne zaman başlıyor? Bayram hangi güne denk geliyor?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için düzenleme var mı? Son gelişmeler...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için düzenleme var mı? Son gelişmeler...
Ermenistan'ın yeni Başbakanı sokak protestolarının lideri olan Paşinyan oldu

Ermenistan'ın yeni Başbakanı sokak protestolarının lideri olan Paşinyan oldu
Vezirhan'da ceylan derisine işlenmiş süslemeli 2 Tevrat ele geçirildi

Vezirhan'da ceylan derisine işlenmiş süslemeli 2 Tevrat ele geçirildi
'Aile ve çocuk dostu' diziler geliyor

'Aile ve çocuk dostu' diziler geliyor
KYK borçları siliniyor mu? TBMM'den geçti mi?

KYK borçları siliniyor mu? TBMM'den geçti mi?
Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye sert sözler

Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye sert sözler
Adalet Bakanlığı'dan Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş ziyaretine olumlu yanıt

Adalet Bakanlığı'dan Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş ziyaretine olumlu yanıt