Adını, Safiye Soyman'la birlikteliği ve ortak şovlarıyla duyuran Faik Öztürk memleketi Elazığ için çalışmak istediğini söyleyemiş ve MHP'den milletvekili aday adayı olmuştu.

"SİYAHA BEYAZ DESİN BEYAZ BENİM İÇİN BEYAZDIR" DEMİŞTİ

Faik Öztürk, verdiği bir röportajda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin fikirlerine saygı duyduğunu belirten Faik Öztürk, "Genel Başkanım siyaha beyaz desin benim için beyazdır. Halbuki siyah ama öyle bir bağlılığım var" ifadesini kullandı.

LİSTEYE GİREMEDİ

MHP, 24 Haziran seçimleri öncesi milletvekili adaylarını açıkladı. Listede Oktay Vural ve Mehmet Parsak gibi önemli isimlerin yanına aday adaylığı başvurusunda bulunan Faik Öztürk de yer almadı











