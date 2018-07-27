MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, AK Parti’ye uzman çavuşlarla ilgili olarak, “Bedellide beklentileri karşıladığımıza göre hükümete çağrımızdır, gelin hep beraber uzman çavuşlarımızı da kadroya alalım” çağrısında bulundu

MHP'DEN HÜKÜMETE ÇAĞRI

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Melis’teki basın toplantısında şunları söyledi: “Uzman çavuşların, taleplerinin birinci sırasında kadroya alınma var. Sözleşmeli olarak çalışıyorlar. İş güvenceleri yok. Yarına güvenle bakamıyorlar. MHP olarak bu milli hedefi beyannamemize aldık. Uzman çavuşların kadroya alınması ile ilgili şimdi biz kanun teklifimizi yeniliyoruz. Uzman çavuşlarımızın kadroya alınmasını isteyeceğiz. Milli Savunma Bakanlığı’nın bu konuya hassasiyet göstereceğine inanıyorum. Bedellide beklentileri karşıladığımıza göre, hükümete çağrımızdır gelin hep beraber uzman çavuşlarımızı da kadroya alalım. Bedelliye destek verdik ama uzman çavuşlarla ilgili talebi de çözelim. Niye bekletiyoruz halen, niye ağırdan alıyoruz. Ortada haklı bir talep var ve biz bunu karşılamalıyız.”