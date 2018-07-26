MHP’nin “Askıda Ekmek” kampanyası Ankara’da başladı

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, ekmek fiyatlarına gelen yüzde 15’lik zammın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı “Askıda Ekmek” kampanyası kapsamında Çankaya ilçesinde bir fırını ziyaret etti.

100 TANE EKMEK ALINDI

İhtiyaç sahibi vatandaşların alabilmesi için 100 ekmeği askıya aldıran Baştuğ, “Bugün Genel Başkanımızın emirleri doğrultusunda Ankara'da her bir ülküdaşımız fırınlara uğrayıp askıya ekmek asacaklardır” ifadelerini kullandı.

ANKARA (İHA)





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