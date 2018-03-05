Microsoft Windows Media Player'ın fişini çekebilir



MİCROSOFT'TAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Can Hakman

ABD merkezli teknoloji devi, bir efsanenin daha fişini çekmeye hazırlanıyor. 27 yıl gibi çok uzun bir süredir hayatımızda olan, ortaya çıkan bir görsele göre kaldırılacak gibi duruyor.Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, 1991 yılında hayatımıza giren Windows Media Player yerini Filmler & TV uygulamasına bırakacak.Söz konusu görselde Windows Media Player’dan bir şeyler açmaya çalıştığınızda sistem kullanıcıya Filmler & TV uygulamasını öneriyor.Henüz iddia boyutunda olan bu değişiklik hakkında Microsoft'tan resmi bir açıklama ise bulunmuyor.