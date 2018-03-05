Microsoft Windows Media Player'ın fişini çekebilir

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft
, bir efsanenin daha fişini çekmeye hazırlanıyor. 27 yıl gibi çok uzun bir süredir hayatımızda olan Windows Media Player
, ortaya çıkan bir görsele göre kaldırılacak gibi duruyor.
Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, 1991 yılında hayatımıza giren Windows Media Player yerini Filmler & TV uygulamasına bırakacak.
MİCROSOFT'TAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ
Söz konusu görselde Windows Media Player’
dan bir şeyler açmaya çalıştığınızda sistem kullanıcıya Filmler & TV uygulamasını öneriyor.
Henüz iddia boyutunda olan bu değişiklik hakkında Microsoft'tan resmi bir açıklama ise bulunmuyor.
Can Hakman