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Microsoft Windows Media Player'ın fişini çekebilir

Ortaya çıkan yeni bir görsele göre, Microsoft Windows’un en eski işletim sisteminden dahi daha eski olan Windows Media Player'ın fişini çekebilir

Microsoft Windows Media Player'ın fişini çekebilir
ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bir efsanenin daha fişini çekmeye hazırlanıyor. 27 yıl gibi çok uzun bir süredir hayatımızda olan Windows Media Player, ortaya çıkan bir görsele göre kaldırılacak gibi duruyor. 

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, 1991 yılında hayatımıza giren Windows Media Player yerini Filmler & TV uygulamasına bırakacak. 


MİCROSOFT'TAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ


Söz konusu görselde Windows Media Player’dan bir şeyler açmaya çalıştığınızda sistem kullanıcıya Filmler & TV uygulamasını öneriyor. 

Henüz iddia boyutunda olan bu değişiklik hakkında Microsoft'tan resmi bir açıklama ise bulunmuyor. 


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