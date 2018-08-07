Yannick Bolasie'nin yeni takımı Championship takımlarından Middlesbrough olmak üzere...

Kırmızı Beyazlılar'ın Everton'a bu sezon kiralık ve sezon sonu 18 milyon euroluk satın alma opsiyonlu teklif yaptıkları belirtildi.

Adama Traore'nin Wolverhampton'a satışından ciddi bir meblağ elde edecek olan Middlesbrough'nun Bolasie'yle de anlaşma sağladığı İngiliz medyasında yer aldı.

Everton'a 2016/2017 sezonu başında 30 milyon euroluk bedelle gelen Bolasie, dizinden yaşadığı sakatlıklar yüzünden beklenen performansa ulaşamamıştı. Fenerbahçe de Bolasie'yi kadrosuna katmak için çok uğraşmış ancak sonunda aynı bölgenin oyuncusu olan Andre Ayew'i renklerine bağlamıştı.