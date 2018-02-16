Mide kanamasında ilk ne yapmalı?

MİDE KANAMASI NEDİR, NEDEN OLUR?

MİDE KANAMASININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

MİDE KANAMASI GEÇİRİLDİĞİNDE İLK NE YAPILMALI?

MİDE KANAMASI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Senim Tanay

Medline Sorumlu Müdürü Dr. Koray Akay’a anlattı:iç kanamalar grubuna girer, genellikle midedeki rahatsızlıklardan ötürü olur. En sık görülme sebebi ülser ve gastrittir. Mide ülserinde mukoza tahriş olur, mide damarının delinmesi sonucunda kanama yaşanır, gastritte ise delinme olmaz ancak midede biriken yaralardan kanama olabilir. Bazen basit bir ilacın kullanılması bile kanama yaratabilir.Hasta kusar ve ağzından kan gelir. Rengi genelde koyu olur ve kahve telvesine benzer. Bazı durumlarda kanlı ve koyu renkli dışkı da görülebilir. Baş dönmesi, halsizlik, bayılma, susuzluk hissi, ağızda kuruma, tansiyon düşüklüğü ve daha ileri durumlarda hayati bir tehlike olan şok durumları da belirtiler arasında.Mide kanaması geçiren hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilmemeli. Su ya da bir yiyecek verilerek hasta kusturulmaya çalışılmamalı. Hayati bulgular kontrol edilmeli, kusulan kanın geri yutulması engellenmeli ve acilen ilk yardım ekibi çağırılmalı.Hastaneye ulaştırılan hastaya doktor müdahalesinin ardından gerekli durumlarda serum ve kan nakli yapılır. Bu hastadan hastaya ve rahatsızlığın durumuna göre değişkenlik gösterir. Sonrasında endoskopi yapılır ve damar yoluyla ilaç verilir. Endoskopik işlemin yapılmasının sebebi ise kanama sebebini bulmak ve ona göre müdahale etmektir. Nadir durumlar da endoskopik işlemin yanı sıra durum daha kötü ise cerrahi müdahale de yapılabilir.