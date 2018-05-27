Midilli seferleri törenle başladı

Çanakkale Boğazı, Gökçeada, Bozcaada ve Güney Marmara hattında hizmet veren GESTAŞ Deniz Ulaşım, seferler düzenlediği hatlara bir yenisini daha ekledi. Küçükkuyu Gümrük Kapısı’nın açılışı ile Küçükkuyu-Midilli Adası’ndaki seferleri için tören gerçekleştirildi. Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Erkan Aygören ile Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ve vatandaşlar katıldı.

TURİSTLER İÇİN İLGİ ÇEKİCİ

Törende konuşan GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu, “GESTAŞ 2006 yılında kurulmuş Çanakkale’mizin ve bölgemizin önemli şirketlerinden bir tanesi. Kurulduğu günden bu yana her yıl hizmet kalitesini arttıran, yeni yatırımlar yapan Çanakkale’mize değer katmaya çalışan bir şirket” diyerek Küçükkuyu-Midilli seferleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Petra Belediye Başkanı Antonis Kelayditis ise, "Midilli Adası doğası, kültürü, geleneksel köyleri, misafirperver insanları, yemekleri, zeytinyağı meşhur adadır. Hem Türk hem yabancı turistler için çok ilgi çekici bir adadır" dedi.

TERSANE SAYISI 78 OLDU

Türk denizciliğin son 15 yıllık sürede çok önemli mesafeler aldığını ifade eden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Selçuk Sert , "Limanlarımızda yerleştirilen yük miktarı 190 milyon tondan 471 milyon tona çıktı. Türk sahipli filomuz 8,9 milyon DWT'den 28.6 DTW milyon tona çıktı. Ro Ro'da 220 bin araç taşırken 542 bin araca ulaştık. 37 tersanemiz 78 tersaneye ulaştı. Denizcilik ekonomisinin çok önemli bir parçası olan ve bölgemizi de çok ilgilendiren deniz turizminde 2 bin civarında ticari yatımız yaklaşık günlük 20 bin denizde yatak kapasitesine ulaştı" şeklinde konuştu.

Çanakkale'nin bir marka kent olduğunu belirten AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülen Turan, bu değerin her geçen gün yeni özellikler ile farklı bir boyuta taşındığını ifade etti.

Küçükkuyu Gümrük Kapısı ve seferlerinin de bir artı olduğunu belirten Turan, “Bu gümrük kapısıyla beraber adeta Ege'nin bir gerginlik bölgesi olmasını geride bırakıyoruz" dedi.

'GURURLA TAKİP EDİYORUZ'

"Buranın bir kavga bölgesi olmasını geride bırakıp bir barış denizi olmasını, bir ekonomik gelişim modeli ortaya koymasını aynı şekilde bu insanların hem Midilli hem Küçükkuyu'daki esnafına otelcisine katkı sağlamasını ümit ediyoruz. Biz iş yapıyoruz. Biz laf üretenlerden değil iş yapanlardan olmayı gururla takip ediyoruz. Gümrük kapısı Küçükkuyu'ya marka değerine bir ilmik daha atacak attık. Midilli'ye geçmek isteyenler Ayvalık'a gidip oradan daha meşakkatli yolculuklarla Midilli’ye geçmeyecekler."

Küçükkuyu'dan Petra'ya ulaşmanın daha kolay ve konforlu olduğunu ifade eden Turan, "Buradan Küçükkuyu'dan gemilere binen misafirlerimiz direk Petra'ya gidecekler çok daha kolay ulaşımla çok kısa sürede bunun turizm potansiyelini yukarıya çekeceğini düşünüyoruz. Bakmayın siz kriz var diyorlar önünü göremeyen vatandaşlar. Buraya gelirken onurla gururla Çanakkale Devlet Hastanesi'ni ziyaret ettik. Otel kalitesinde hastane. Devam ettik Troya'ya uğradık.

HİNDİSTAN VE ÇİN'DEN SONRA EN BÜYÜK BÜYÜYEN ÜLKE

Sonra tünellerimize geldik, bugün aracımızla tünelin son noktasına kadar gittik. Bin 700 metre olan tünelin bin 500'ü bitti, kaldı 200 metremiz. İnşallah bu yaz sonunda o güneşin karşılıklı görünmesini beraber sağlayacağız. Küçükkuyu'muzun 50 dakikalık süren o rampadaki sıkıntısı o tünellerle duble yol gibi altından geçeceğiz. 5 dakikada o rampalar geçilmiş olacak. Kriz olsa bunlar olur mu? Kriz denilince biz IMF’yi biliriz. IMF var mı? Kriz denilince biz eksi büyümeyi biliriz. Şu an Türkiye Hindistan’dan Çin’den sonra en büyük büyüyen ülke. Kriz olan yere yatırım olur mu gümrük kapısı olur mu?" şeklinde konuştu.

Konuşmaların sonrasında gümrük kapısının açılışı gerçekleştirildi. Ardından sembolik olarak tur düzenlendi.

ÇANAKKALE (İHA)