Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmek isteyen ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu oldukları öne sürülen 16 kişinin içinde bulunduğu şişme botun alabora olması sonucu 6 kişi öldü, 1 kişi kayboldu, 9 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde yasa dışı yollarla Midilli'ye gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu FETÖ mensubu oldukları ileri sürülen Türk vatandaşı 16 kişiyi taşıyan şişme bot, Ayvalık'ın Çıplak Ada açıklarında alabora oldu.

Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki botların devriye yaptığı saatlerde termal kameralarla belirlenen kaçaklardan 9'u kurtarıldı.

ARALARINDA FETÖ ELEBAŞININ YEĞENİNİN EŞİ DE BULUNUYOR

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, teknenin batması sonucu ölenlerin Y.B.A, B.Y. ve N.Y. isimli çocuklar ile S.A. ve S.A. adlı kadınlar ve örgüt üyeliğinden aranan G.Y. olduğu, kayıp kişinin ise organizatörlük yaptığından şüphelenildiği bildirildi.

Teknedeki İ.A, B.Ç, G.Y, H.A, E.A, Ö.F.Ö, M.R.A, E.A. ve R.Ç'nin kurtarıldığı belirtilen açıklamada, kurtarılanlardan İ.A'nın, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeninin kocası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İ.A'nın, aile hekimiyken KHK ile ihraç edildiği, örgütün sözde Edremit ilçe imamı olduğu ve Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında arama kararı bulunduğu bilgisine yer verildi.

Kurtarılanlardan B.Ç'nin, Edremit'te kuyumculuk yaptığı ve arandığı, örgütün ilçe mütevelli grubunda bulunduğu, G.Y'nin örgüte ait eğitim kurumlarında çalıştığı ve boğulan G.Y'nin eşi olduğu, H.A'nın arandığı, ByLock kullanıcısı olduğu ve öğretmenlikten ihraç edildiği, E.A'nın ByLock kullanıcısı olduğu ve arandığı, Ö.F.Ö'nün ise organizatör olduğu bildirildi.





Kurtarılanların botta toplam 16 kişi olduklarını söylemeleri üzerine Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İzmir'in Dikili ilçesinden gelen bir helikopterin havadan yardımıyla arama çalışmaları başlatıldı.

Yapılan arama kurtarma çalışmalarının ardından isimleri henüz belirlenemeyen 3'ü bebek 5 kişinin cesetleri denizden çıkarıldı, kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kurtarılan 9 kişi Ayvalık Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yaşamını yitirenlerin cesetleri, Ayvalık Devlet Hastanesi morgunda yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

6 KİŞİNİN CENAZELERİ ADLİ TIPA GETİRİLDİ

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmaya çalışırken botları alabora olan 16 kişiden hayatını kaybeden 3’ü çocuk 6 kişinin cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmaya çalışan ve FETÖ’cü oldukları iddia edilen 16 kişiyi taşıyan şişme bot alabora olmuştu. Botta bulunan 16 kişiden 9’u kurtarılırken, 3’ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, bir kişiye ise henüz ulaşılamadı. Hayatını kaybeden 6 kişinin cenazeleri öğlen saatlerinde Bursa Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen cenazeler, yapılacak otopsinin ardından ailelerine teslim edilecek.

AA