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Midyatlı lise öğrencileri Almanya ve Letonya'da staj yapacak

Midyat'ta Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Bakımı Eğitimi Bölümü'nde eğitim gören 16 öğrenci, Erasmus programı kapsamında Almanya ve Letonya'da staj görecek
 

02 Ocak 2018, Salı 17:20
Midyatlı lise öğrencileri Almanya ve Letonya'da staj yapacak
Mardin'in Midyat ilçesindeki Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Bakımı Eğitimi Bölümü'nde eğitim gören ve Erasmus programı kapsamında Almanya ve Letonya'da staj yapacak olan 16 lise öğrencisi öğretmenleri ve okul müdürleri ile birlikte ilçe Kaymakamı Hüseyin Tekin'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, okul müdürü İhsan Düz, Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Emine Dursun ve 16 öğrenci proje ile ilgili Midyat Kaymakamı ve Midyat Milli Eğitim Müdürü'ne projeyi anlattı.

Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, projeyi hazırlayan ekibi kutladığını belirterek, "Midyat'ta göreve başlayalı bir yıl oldu. Benim çalışmalarımın temelinde, özünde proje odaklı çalışıyorum. Bunlardan bir tanesi de öğrencilerin değişim programı kapsamında bir grup öğrencimizi Almanya'ya, Letonya'ya göndereceğiz. Midyat'ta ikamet edip belki Mardin'i görmemiş öğrencilerimiz bu proje ile Almanya ve Letonya'yı gezecek. Çocuklarımızın geleceğe yönelik kararlarında daha belirgin olması ve daha geniş bir vizyona sahip olmaları için bu projeleri önemsiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

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