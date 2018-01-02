Midyatlı lise öğrencileri Almanya ve Letonya'da staj yapacak

Senim Tanay

Mardin'in Midyat ilçesindeki Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Bakımı Eğitimi Bölümü'nde eğitim gören ve Erasmus programı kapsamında Almanya ve Letonya'da staj yapacak olan 16 lise öğrencisi öğretmenleri ve okul müdürleri ile birlikte ilçe Kaymakamı Hüseyin Tekin'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, okul müdürü İhsan Düz, Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Emine Dursun ve 16 öğrenci proje ile ilgili Midyat Kaymakamı ve Midyat Milli Eğitim Müdürü'ne projeyi anlattı.Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, projeyi hazırlayan ekibi kutladığını belirterek, "dedi.