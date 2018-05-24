Migren ağrısına çare olacak aşı 500 dolara piyasada

Dünya Baş Ağrısı Derneği Komite Üyesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Derya Uludüz, migren aşısının, migren hastalığının tedavisi için özel olarak geliştirilen ve migren ataklarının gelişmesini önleyici ilk ilaç olduğunu açıkladı. Yaklaşık 500 dolar fiyat ile ABD’de kullanıma giren aşının Türkiye’de de ruhsat alması için başvuru yapıldı. Aşıyı Türkiye’den 12 hasta denedi. Prof. Dr. Derya Uludüz, aşının tüm etkilerini uzun vadede göreceklerini ancak bugüne kadar yapılan çalışma sonuçlarının umut verici olduğunu söyledi.

MİGREN ATAĞINI DURDURABİLEN TEDAVİ

Şu ana kadar migren için üretilmiş özel bir tedavi olmadığını belirten Prof. Dr. Uludüz, “Migren aşısı dediğimiz, migrene özel, henüz ataklar ortaya çıkmadan, atağı durdurabilen bir tedavi geliştirildi. Bu tedavinin geliştirilme aşamasında, Türkiye de bu çalışmada yer aldı. Eylül 2017 itibariyle çalışmalar sonuçlandırıldı. Dünya Baş Ağrısı Derneği’nde toplantı yapıldı ve çalışmalar inanılmaz olumlu sonuç verdi. Hemen FDA’ya başvuruldu. 1 hafta önce de FDA onayı aldı ve ABD’de piyasaya sürüldü” dedi.

İlacın 3 bin kişi üzerinde denendiğini söyleyen Prof. Dr. Uludüz, ilacın bugüne kadar bulunan tek yan etkisinin aşının yapıldığı yerde kısa süre hafif bir kızarıklık yaratması ve yine kısa bir süre nezle benzeri etki olduğunu söyledi. Deneysel tedavi sürecinde Türkiye’nin de çalışmalara katıldığını belirten Prof. Dr. Uludüz, Türkiye’den 12 hastanın da aşıyı kullandığını ve aşının düzenli kullanıldıkça ağrı ataklarını azalttığını söyledi.

"BENDE DENEDİLER"

Geliştirilen Calcitonin gene-related peptide (CGRP) isimli migren aşısını 1 yıl boyunca kullanarak olumlu sonuç alan Sevda Oral, hayatındaki değişimi şöyle anlattı: 10 yıllık migren hastasıyım. Bu aşı olmasa ne yapardım bilmiyorum. Beynimde çınlamalar ve görme kaybım vardı. Ayda bir insülin iğnesi yapar gibi kendime migren aşısı vurdum. Artık ataklar ve migren ağrısı yok. Hocam ve ekibi sayesinde yeniden doğmuş gibiyim.

HAPA SON

Migren aşısının nasıl etki ettiğini de açıklayan Prof. Dr. Uludüz, “Migrende birkaç tane mekanizma var. Bu mekanizmaların en önemlisi enflamasyon dediğimiz bir iltihap durumunun ortaya çıkması. Atak ortaya çıkacağı anda bir takım iltihap maddeleri salınıyor ve o iltihap maddeleri damarlara gidiyor, damarları genişleterek ağrı atağını başlatıyor. İlk ortaya çıkan şey iltihap maddeleri. İşte bu aşının tedavi ettiği yer de burası. Aşı iltihap maddelerinin salınmasını engelliyor. Böylece olayın yayılarak ağrı atağı çıkmasını ortadan kaldırıyor. Daha önceki tedavilerde ise genişleyen damarları tekrardan daraltmaya yönelik tedavi veriyorduk. Bu tedavide ilk etapta durdurmuş oluyoruz. Aşının yüzde 70’in üzerinde başarı şansı olduğunu da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Uludüz, “Özellikle sık migren atakları olan hastalarda iyi yanıtlar aldık. Ayda 20 gün ağrısı olan bir hastada bunu sıfırlıyor ya da maksimum 1-2 güne düşürüyor.