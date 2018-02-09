Migren komasından uyanan güzellik kraliçesinin başına gelmeyen kalmadı

İRLANDA AKSANIYLA KONUŞMAYA BAŞLADI

3 YIL SONRA BİR ATAK DAHA GEÇİRDİ

HAYATI TAMAMEN DEĞİŞTİ

YABANCI VURGU SENDROMU

Mine Bozkurt

2015 yılında Michelle görmesine bile engel olacak şiddette bir migren atağı geçirdi.Gözünün biri tamamen kaymış diğeri ise görmüyordu. Vücudunun kontrolünü de büyük ölçüde yitirmişti. Uyuma isteği yaşadığı ağrıları arttırdığından uykuya direnmeye çalıştıkça durumu kötüleşti.Kardeşi tarafından acil servise kaldırılan kadının vücut fonksiyonları tedavi sonrası normale döndü. Bir süre uyku halinde kalan kadın için uyanınca hayat asla eskisi gibi olmayacaktı.Hastanede uyandığı anı "Uyandım konuşmaya başladım ve korkudan çığlık attım. Ailem telaşla odaya girdi" diye anlatan genç kadın için zorlu günler başlıyordu.Doğduğundan beri ABD'de yaşayan Arizonalı kadın hayatı boyunca hiç yurtdışında yaşamamıştı. Ancak uyandığında tam bir İrlandalı aksanıyla konuşuyordu. Neşeli bir karakteri olan Michelle'in ailesi ve çevresi onun kendilerine şaka yaptığını sandılar ve 'Spice Girls kızı' diye dalga geçtiler.Ancak genç kadın durumu değiştiremiyordu. Her ne yaparsa yapsın bir İrlandalı gibi konuşmaktan vazgeçmiyordu. Bu durum uzadıkça çevresindekiler onu yalancılıkla suçlamaya başladı.Bir süre sonra konuşması normale dönen Michelle hayatına Kaliforniya'da devam etmeye karar verdi. İlk migren atağının ardından 3 yıl boyunca bir daha o denli şiddetli ağrı yaşamadı. Ta ki bir gün evinin bahçesinde salıncakta sallanıncaya kadar."Ben Kaliforniya'ya taşındım ve arka bahçemde sallanıyordum, birdenbire başım çok acıyordu. Kulaklarım çınlıyordu ve başımdan baskı gördüm. Salıncaktan atladım. Sol tarafıma düştüm. Uyandığımda bu kez Avustralyalı aksanıyla konuşuyordum. Annem doktora gitmem için ısrar etti ancak ben bekledim. 1 gün sonra normale dönmüştü."Ancak Mayıs 2015'teki en şiddetli atağı onun hayatını geri dönemez şekilde değiştirdi.Bilişsel fonksiyonları tamamen kapanmış halde hastaneye giden genç tedavi sonrası normale döndü. Bu kez de İngiliz aksanıyla konuşuyordu.Ancak bu kez konuşması bir daha normale dönmedi.Herkes artık onu ABD'ye göç etmiş bir İngiliz olduğunu düşünüyor. Öyle ki çoğu kez 'Yeşil Kartınız var mı?' sorusuna karşı açıklama yapmak zorunda kalıyor.Peki bu durum Michelle'in başına neden geliyordu? Nasıl oluyor da kendisi değilmiş gibi konuşmayı başarıyordu?Kaliforniya'da Michelle'i incelemeye alan uzmanlar Nisan 2016'da teşhisi koymayı başardılar.Michelle'in başına gelen olayın tıbbi bir açıklaması vardı. Michelle'in yaşadığı durumun tıbta açıklaması "Yabancı Vurgu Sendromu'ydu., konuşmada ani bir değişikliğe neden olan konuşma bozukluğuna verilen addır.Bu yolla ana dili konuşanlar 'yabancı' bir vurguyla konuşmaya başlıyorlar. Buna neden olan ise beyindeki travmatik bir hasar. Yabancı Vurgu Sendromu, Japonca'dan Kore'ye, İngiliz İngilizcesi'ndan Fransızca'ya, Amerikan-İngilizceden İngiliz İngilizcesi ve İspanyolca'dan Macarca'ya aksanlar da dahil olmak üzere tüm dünyada belgelenmiş bir hastalık.6 çocuklu bekar bir anne olan Michelle, hayatını yaşadığı deneyimi anlatarak ve yazarak yaşıyor. Yaşadıklarını kitaplaştıran Michelle aynı zamanda seminerler de veriyor.(Kaynak:Elmaelma.com)