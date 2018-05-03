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Migros, Anneler Günü'nü yüzde 50'ye varan indirimle kutluyor

Migros, Anneler Günü’ne özel olarak 2-14 Mayıs'ı kapsayan bir kampanya başlattı

Migros, Anneler Günü'nü yüzde 50'ye varan indirimle kutluyor
Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 81 ilindeki Migros mağazalarında dün başlayan kampanya, yüzde 50’ye varan indirim fırsatlarıyla annelerin yüzünü güldürüyor. 

2-7 Mayıs'ta katalog ürünleri hariç yüz, el, vücut bakım kremleri ve losyonları tüm çeşitleriyle birlikte yüzde 50 indirimli fiyatlarıyla Migros müşterilerini bekliyor. Anneler için parfüm ve deodorant ürünlerinin tamamı da yarı yarıya indirimli olacak.


MAKYAJ ÜRÜNLERİNDE YÜZDE 50 İNDİRİM


Migros, en çok tercih edilen makyaj ürünlerinde yüzde 50 indirim fırsatı sunuyor. 2-7 Mayıs'ta Maybelline, Max Factor, Golden Rose ve L’Oreal Paris markalı makyaj ürünlerinin yanında Real Techniques, EcoTools, Lionesse, Trım, Fe, ProNail ve Banat B-cure markalı makyaj aksesuarlarında da yüzde 50 indirim avantajı bulunuyor. 

Elektrikli küçük ev aletleri ve elektrikli kişisel bakım ürünlerinde yüzde 30 indirim kampanyası ise 4 Mayıs’ta başlayıp 14 Mayıs'a kadar devam edecek. Belirtilen tarihlerde anneler için hazırlanan indirim sürprizlerinden tüm Migros müşterileri faydalanabilecek.


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