İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

SON DAKİKA

Migros satın almıştı... Kipa borsadan çıkıyor!

Migros Ticaret AŞ, yüzde 96.25'inin sahibi olduğu Kipa'nın borsa kotundan çıkarılmasına karar verdi. Migros bu işlemin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu

Migros satın almıştı... Kipa borsadan çıkıyor!
Migros Ticaret AŞ, Kipa genel kurulunca borsa kotundan çıkmaya ilişkin karar alınması halinde zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurulmasına karar verildiğini bildirdi.

Migros Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Migros'un Kipa'nın sermayesindeki pay oranının yaklaşık yüzde 96,25 olduğu ve bu suretle şirketin Kipa'nın oy haklarının yüzde 95'inden fazlasına sahip olduğu belirtildi. Kipa'nın yaklaşık yüzde 3,75 olan fiili dolaşımdaki pay oranının oldukça düşük olması ile bir borsa şirketi olarak varlığını devam ettirmesinin ortaya çıkardığı operasyonel zorluk ve maliyetlerin ortadan kaldırılması amacıyla Kipa'nın borsa kotundan çıkması hususu değerlendirildiği belirtilen açıklamada, Kipa genel kurulunca borsa kotundan çıkmaya ilişkin karar alınması halinde zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurulmasına karar verildiği kaydedildi.
 

MİGROS YÖNETİMİ YETKİLİ


Açıklamada, "Kipa'nın Borsa kotundan çıkması işlemlerinin tamamlanması için şirketimizce yapılması gereken iş ve işlemler ile gerekli mercilerden ilgili izinlerin alınması ve anılan sürecin sonuçlandırılması hususunda Şirket (Migros)yönetiminin görevli ve yetkili kılınmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer  verildi.
Yeni yılda emekli ne kadar maaş alacak?

Yeni yılda emekli ne kadar maaş alacak?
Piyasalarda vize coşkusu

Piyasalarda vize coşkusu
İzmir'in köklü şirketi Rus milyardere satıldı

İzmir'in köklü şirketi Rus milyardere satıldı
Son dakika! Dolar çok sert düşüyor

Son dakika! Dolar çok sert düşüyor
Elektriğe yüzde 8.8 zam geldi

Elektriğe yüzde 8.8 zam geldi
Aşı ve küpe uygulama ücretleri 1 kuruş olacak

Aşı ve küpe uygulama ücretleri 1 kuruş olacak
İşte Türkiye'nin en zenginlerinin memleketleri

İşte Türkiye'nin en zenginlerinin memleketleri
Milli Piyango büyük ikramiyesiyle nereden kaç ev alınır?

Milli Piyango büyük ikramiyesiyle nereden kaç ev alınır?
İnternetten kartla alışverişe onay süresi uzatıldı

İnternetten kartla alışverişe onay süresi uzatıldı
TEM'de 2.5 kilometreye 18 lira ücret!

TEM'de 2.5 kilometreye 18 lira ücret!
Kartalkaya Kayak Merkezindeki otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı

Kartalkaya Kayak Merkezindeki otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı