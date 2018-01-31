Mihraç Ural'ın Soçi'ye katılmasına Dışişleri'nden tepki! (Mihraç Ural kimdir?)

RUSYA'DAN İZAHAT İSTENDİ

Sosyal medyada Mihraç Ural'ın Soçi'de olduğuna dair bir fotoğraf paylaşılmıştı.

MİHRAÇ URAL KİMDİR?

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Mehmet Nuri Turan

Anadolu Ajansı'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göreni Türkiye adına izleyen resmi heyet,ü lideri ve 2013 yılında'da 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısı sanığı'ın katılımcılar arasında görülmesi üzerine, etkinliği organize eden Rusya Federasyonu Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları nezdinde girişimde bulundu. Soçi’de kriz çıkartankimdir?, Mihraç Ural'ın Soçi Kongresi katılımcıları arasında görülmesi üzerine Rusya'dan izahat istedi. Peki, öldüğü iddia edilen terörist Mihraç Ural kim?Heyet, ismi daha önce Türkiye'ye tevdi edilen davetliler listesinde yer almayan bu kişinin Kongrede hazır bulunmasından duyulan rahatsızlığı kayda geçirdi ve izahat istedi. Rus makamları, konuyu ivedilikle inceleyeceklerini ve sonuçla ilgili bilgi vereceklerini bildirdi.Reyhanlı'da saldırının emrini veren teröristbaşı Mihraç Ural Hatay doğumlu. Ural, Banyas katliamı öncesi çekildiği tahmin edilen bir videoda bölgede Esad güçlerine destek olarak ‘kuşatma ve temizlik’ yapmak için sahaya ineceklerini söylüyordu. İngiliz Times Gazetesi de etnik temizlikten Mihraç Ural’ı sorumlu tutmuştu. Ural’ın yönettiği ve Esad yanlısı Mukaveme Suriyyi adlı örgüt sınır ve sahilleri içeren bölgelerde 2 bin kişilik silahlı bir güçle faaliyet gösteriyor. Örgüt, Banyas dışında Esad güçlerinin yaptığı birçok katliamdan da sorumlu tutuluyor.‘Sırtlan’ kod adlı terörist Mihraç Ural, bir süre önce BBC’ye konuşarak Mukaveme Suriyyi’yi anlatmıştı. 32 yıl Türkiye’ye gelmeden Lazkiye’de yaşadığını belirten Ural, hakkındaki soruşturmaların zamanaşımından düşmesini önlemek için sürekli davalar açıldığı için dönemediğini söylemişti. Abdullah Öcalan’la Suriye’deyken 19 yıl birlikte yaşadığını anlatan Ural, Alevi devleti oluşturulmaya çalışıldığı iddialarını reddetmişti. Terörist Mihraç Ural, Mukaveme Suriyyi örgütünün Türkiye’ye geri dönemeyen Türkiyeli devrimcilerin öncülüğünde kurulduğunu anlatmıştı. Ural, Adana, Hatay ve Mersin ve Avrupa’dan gençlerin savaşmak için Suriye’ye gelmek istediğini, kendilerinin bunu engellediğini da öne sürmüştü.Ural’ın eşi Suriye’nin derin ismi Cemil Esad’ın hem akrabası hem de sekreteri olan Melek Fadal. Ural’ın, Esad’ın sarayında ağırlandığı iddia edilmişti. 12 Eylül sonrası başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkeleri ile Suriye arasında mekik dokuyan Ural, Cemil Esad’in emriyle Hatay Kurtuluş Örgütü’nü kurmuştu.Suriye'de birçok katliamın baş aktörü olarak bilinen Ural, Suriye'de Acilciler Grubu Liderliğini yapıyor. Reyhanlı'daki kanlı saldırının faili olarak bilinen ve grubu terörist ilan edilen Mihraç Ural'ın 2016 yılında Suriye'de muhaliflerin saldırısı sonucu öldürüldüğü söylenmişti. Ancak Ural'ın Rusya'nın Soçi kentindeki Suriye Zirvesi'nde ortaya çıkması şok etkisi yaptı.Suriye'deki birçok katliamda parmağı bulunan ve 11 Mayıs 2013'te Reyhanlı'da düzenlenen saldırıda 52 kişinin ölümünden sorumlu terörist Mihraç Ural öldürüldüğü iddia edilmişti. Örgüt özellikle Hatay'da kök saldı. Acilciler Örgütüne 1976 yılında Yüksel Eriş aracılığıyla katıldı. Örgütün liderliğini üstlendikten sonra Acilciler'in ana kanadı Halkın Devrimci Öncüleri'ni oluşturdu.