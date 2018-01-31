Mihraç Ural'ın Soçi'ye katılmasına Dışişleri'nden tepki! (Mihraç Ural kimdir?)

Anadolu Ajansı'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Soçi Kongresi'
ni Türkiye adına izleyen resmi heyet, THKP-C Acilciler terör örgüt
ü lideri ve 2013 yılında Hatay/Reyhanlı
'da 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural
'ın katılımcılar arasında görülmesi üzerine, etkinliği organize eden Rusya Federasyonu Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları nezdinde girişimde bulundu. Soçi’de kriz çıkartan terörist Mihraç Ural
kimdir? Dışişleri Bakanlığı
, Mihraç Ural'ın Soçi Kongresi katılımcıları arasında görülmesi üzerine Rusya'dan izahat istedi. Peki, öldüğü iddia edilen terörist Mihraç Ural kim?
RUSYA'DAN İZAHAT İSTENDİ
Heyet, ismi daha önce Türkiye'ye tevdi edilen davetliler listesinde yer almayan bu kişinin Kongrede hazır bulunmasından duyulan rahatsızlığı kayda geçirdi ve izahat istedi. Rus makamları, konuyu ivedilikle inceleyeceklerini ve sonuçla ilgili bilgi vereceklerini bildirdi.
Sosyal medyada Mihraç Ural'ın Soçi'de olduğuna dair bir fotoğraf paylaşılmıştı.
MİHRAÇ URAL KİMDİR?
Reyhanlı'da saldırının emrini veren teröristbaşı Mihraç Ural Hatay doğumlu. Ural, Banyas katliamı öncesi çekildiği tahmin edilen bir videoda bölgede Esad güçlerine destek olarak ‘kuşatma ve temizlik’ yapmak için sahaya ineceklerini söylüyordu. İngiliz Times Gazetesi de etnik temizlikten Mihraç Ural’ı sorumlu tutmuştu. Ural’ın yönettiği ve Esad yanlısı Mukaveme Suriyyi adlı örgüt sınır ve sahilleri içeren bölgelerde 2 bin kişilik silahlı bir güçle faaliyet gösteriyor. Örgüt, Banyas dışında Esad güçlerinin yaptığı birçok katliamdan da sorumlu tutuluyor.
‘Sırtlan’ kod adlı terörist Mihraç Ural, bir süre önce BBC’ye konuşarak Mukaveme Suriyyi’yi anlatmıştı. 32 yıl Türkiye’ye gelmeden Lazkiye’de yaşadığını belirten Ural, hakkındaki soruşturmaların zamanaşımından düşmesini önlemek için sürekli davalar açıldığı için dönemediğini söylemişti. Abdullah Öcalan’la Suriye’deyken 19 yıl birlikte yaşadığını anlatan Ural, Alevi devleti oluşturulmaya çalışıldığı iddialarını reddetmişti. Terörist Mihraç Ural, Mukaveme Suriyyi örgütünün Türkiye’ye geri dönemeyen Türkiyeli devrimcilerin öncülüğünde kurulduğunu anlatmıştı. Ural, Adana, Hatay ve Mersin ve Avrupa’dan gençlerin savaşmak için Suriye’ye gelmek istediğini, kendilerinin bunu engellediğini da öne sürmüştü.
Ural’ın eşi Suriye’nin derin ismi Cemil Esad’ın hem akrabası hem de sekreteri olan Melek Fadal. Ural’ın, Esad’ın sarayında ağırlandığı iddia edilmişti. 12 Eylül sonrası başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkeleri ile Suriye arasında mekik dokuyan Ural, Cemil Esad’in emriyle Hatay Kurtuluş Örgütü’nü kurmuştu.
ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ
Suriye'de birçok katliamın baş aktörü olarak bilinen Ural, Suriye'de Acilciler Grubu Liderliğini yapıyor. Reyhanlı'daki kanlı saldırının faili olarak bilinen ve grubu terörist ilan edilen Mihraç Ural'ın 2016 yılında Suriye'de muhaliflerin saldırısı sonucu öldürüldüğü söylenmişti. Ancak Ural'ın Rusya'nın Soçi kentindeki Suriye Zirvesi'nde ortaya çıkması şok etkisi yaptı.
Suriye'deki birçok katliamda parmağı bulunan ve 11 Mayıs 2013'te Reyhanlı'da düzenlenen saldırıda 52 kişinin ölümünden sorumlu terörist Mihraç Ural öldürüldüğü iddia edilmişti. Örgüt özellikle Hatay'da kök saldı. Acilciler Örgütüne 1976 yılında Yüksel Eriş aracılığıyla katıldı. Örgütün liderliğini üstlendikten sonra Acilciler'in ana kanadı Halkın Devrimci Öncüleri'ni oluşturdu.
Mehmet Nuri Turan