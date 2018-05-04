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Mihriban Zeren kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Beyaz Show'un konukları belli oldu. Bu akşamki konuklardan biri de Mihriban Zeren... Avrupalı Türk kızları arasında düzenlenen Miss Turkuaz Güzellik Yarışması'nı kazanan Mihriban Zeren hakkındaki detaylar ise herkes tarafından merak ediliyor. Peki, Mihriban Zeren kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
 

Mihriban Zeren kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Beyaz Show bu akşam sezon finali yapıyor. Son bölümde konuklar; Koray Avcı, Hasibe Eren, Sarp Apak, Enis Arıkan, Aslı Bekiroğlu, Beste Uyanık ve Mihriban Zeren... Konuklar arasında en çok dikkat çeken isim ise Mihriban Zeren... Avrupalı Türk kızları arasında düzenlenen Miss Turkuaz Güzellik Yarışması'nda birinci olan ve adını bu sayede duyuran güzel model hakkındaki detaylar ise vatandaşlar tarafından meak ediliyor.

MİHRİBAN ZEREN KİMDİR?

Babası Türk, annesi Rumen olan Mihriban Zeren 1996’da Romanya'nın başkenti Bükreş’te doğdu. 2006 yılında Sakarya’ya taşınan Mihriban daha sonra tekrar Bükreş’e ve ardından 2011’de Almanya’ya taşındı. Meslek eğitimini bitiren Mihriban Almanya’da bir klinikte Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi biriminde çalışmaya başlamıştır. 2017 yılında Avrupalı Türk kızları arasında organize edilen "Miss Turkuaz Güzellik" yarışmasını kazanan Mihriban Zeren, Avrupa’da ve Türkiye’de ismini duyurmayı başarmıştır.
 


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