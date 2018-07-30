Mikro iğneleme yöntemiyle gelen güzellik: 4 seans yetiyor

Mikro iğneleme yönteminin son yıllarda dermokozmetik tedavilerde çok sık kullanılan bir yöntem olduğunu ifade eden Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bursa Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, "Bu sistem dermaroller, dermapen dediğimiz cihazlarla uygulanıyor. Cihazın ucunda belirli uzunlukta, belirli sayıda ve belirli kalınlıkta steril iğneler mevcut. Bu iğnelerle kontrollü hasar verecek şekilde çok sayıda mikro kanallar açıyoruz. Böylelikle kolajen ve elastin sentezini başlatıyoruz. Cilt sıkılaştırma, cilt yenileme tedavilerinde, onun dışında çatlak tedavilerinde, saç dökülmelerinde, her türlü akne izlerinde, ameliyat ve yara izlerinde kullanmaktayız. Seans olarak genelde 2 ila 4 hafta 3 veya 4 seans uygulamaktayız. Onun dışında bir diğer maksat da bu açılan kanallar vasıtasıyla PRP, mezoterapi dediğimiz tedavi yöntemlerinde cildin dermis (orta) tabakasına daha hızlı ve daha etkili şekilde ulaşmasını sağlamak. Bu uygulama 20’li yaşlardan itibaren uygulanabiliyor" dedi.

HİYALURONİK ASİT İLE GENÇLEŞİLİYOR

Gençlik aşısının da yine son zamanlarda dermokozmetik tedavilerde anti-aging amaçlı kullanılan çok etkili bir yöntem olduğuna dikkat çeken Dr. Oğuz Küçükçakır, "Cilt yenileme, nemlendirme, dolgunlaştırma ve sıkılaştırma maksatlı kullanıyoruz. Cildimizdeki gençliği ve nemi sağlayan hiyaluronik asit 20’li yaşlardan sonra giderek azalıyor. Bu genetik veya çevre faktörleri sebebiyle gerçekleşiyor. Bunun sonucunda cildimizde bir matlaşma, ince kırışıklıklarla birlikte sarkmalar meydana geliyor. Gençlik aşısında bizim hedefimiz bu kaybettiğimiz hiyaluronik asidi cildimize geri kazandırmak. Hiyaluronik asidin çok yüksek miktarda su tutucu özelliği de olduğu için cildin nemlenmesini sağlıyor. 2 ile 4 hafta arayla 3-4 seans uygulanan bu yöntemin ardından ciltte belirgin bir ışıldanma, doğal bir parlaklık, sarkan bölgelerde sıkılaşma ilk seanstan itibaren görülebiliyor. Bu uygulamada da yaş aralığı yok. 20’li yaşlardan itibaren uygulanabiliyor" şeklinde konuştu.

İHA



