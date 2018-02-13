Mikroskobik DNA robotları farelerde tümörleri küçülttü

Nazlı Erdol

'de yayınlanangazetesinin bilim muhabiri'nin haberine göre küçük domuzlar üzerinde yapılan denemelerde bu yöntemin hiçbir zararlı yan etkisi de görülmedi.dergisinde yayınlanan araştırmaya göre mikroskobikrobotları fareler üzerindeki testlerde de tümörleri küçültmeyi başardı.Araştırmayı yürüten, "Bu teknolojinin hayata geçirilmesine çok daha yakınız" dedi.Bu nanorobotlar, küçük boyutları sayesinde damarlarda kolaylıkla dolaşıyor ve sağlıklı hücrelerde nadiren rastlanıp kanserli hücreleri besleyen damarlarda sıklıkla rastlanan nükleolin adlı kimyasalla karşılaştığı anda o damarları tıkayarak tümöre kan akışını durduruyor.