Milan 1-0 Barcelona

Uluslarası Şampiyonlar Kupası'nda Milan 3. maçında Barcelona ile karşılaştı. Milan ile Barcelona arasında oynanan maçın büyük bölümü düşük tempoda geçti.

İlk yarıda Barcelona daha baskılı taraf olmasına rağmen Katalan ekibi pozisyon üretmekte zorlandı. İkinci yarıda ise Gattuso'nun 61. dakikada yaptığı 5 değişikliğin ardından Milan oyunda dengeyi kurdu ve rakip kalede daha fazla görünmeye başladı.

İtalyan ekibi 90+2'de Hakan Çalhanoğlu'nun başlattığı atağın ardından Kessie'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Andre Silva'nın attığı golle 1-0 öne geçti.





Bu golün ardından maç sona erdi ve Milan, ilk galibiyetini aldı. Barcelona ise Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda 3 maç sonunda galibiyetle tanışamadı.