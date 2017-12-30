Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Milan 1 puanı Hakan'la kurtardı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, deplasmanda Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı

Milan 1 puanı Hakan'la kurtardı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, deplasmanda Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı. 

Ligin 19. hafta mücadelesinde altı maçtır mağlup olmayan Fiorentina, son iki karşılaşmada sahadan puansız ayrılan Milan'ı ağırladı.

74. DAKİKADA HAKAN SAHNEYE ÇIKTI


İlk yarısı golsüz sona eren maçın 71. dakikasında Fiorentina, Giovanni Simeone'nin golüyle öne geçti. İkinci yarıda Fabio Borini'nin yerine oyuna giren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 74. dakikada takımına beraberliği getiren golü kaydetti.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fiorentina ve Milan sahadan birer puanla ayrıldı.

Yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso ile ligde çıktığı beş maçta sadece bir galibiyet alabilen Milan, puanını 25 yaptı. Fiorentina ise 27 puana çıktı.
Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut eşinden boşanıyor

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut eşinden boşanıyor
Ozan Tufan'ın kaçamağı Aykut Kocaman'ı çıldırttı

Ozan Tufan'ın kaçamağı Aykut Kocaman'ı çıldırttı
Mourinho'nun kızı geceye damgasını vurdu

Mourinho'nun kızı geceye damgasını vurdu
2017'de futbolu bırakan yıldızlar

2017'de futbolu bırakan yıldızlar
Galatasaray'da başkan adayları belli oldu

Galatasaray'da başkan adayları belli oldu
Son dakika! İşte Mustafa Cengiz'in yönetim listesi

Son dakika! İşte Mustafa Cengiz'in yönetim listesi
Süper Lig'de 18. ve 19. haftanın programları

Süper Lig'de 18. ve 19. haftanın programları
Dursun Özbek'in listesi belli oldu!

Dursun Özbek'in listesi belli oldu!
Göztepe'de transfer mesaisi

Göztepe'de transfer mesaisi
2017'nin lideri de Medipol Başakşehir

2017'nin lideri de Medipol Başakşehir
Dişi Roberto Carlos: Bakhar Nabieva

Dişi Roberto Carlos: Bakhar Nabieva