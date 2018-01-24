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Milan Badelj'inin menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin radarına giren Hırvat yıldızın ocak ayında Fiorentina'dan ayrılmasının zor olduğunu söyleyen Lucci, "Sezon sonunda her şey olabilir." dedi.

Milan Badelj'inin menajerinden Fenerbahçe açıklaması
Aykut Kocaman, 2010- 2013 yılları arasında Fenerbahçe’de teknik direktör olarak ilk dönemini geçirmişti. Aykut Kocaman’ın o dönemde çok istediği Milan Badelj, yeniden Kanarya’nın gündemine girdi.

Fiorentina ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hırvat orta saha oyuncusu için girişimler başladı. Badelj’in menajeri Alessandro Lucci’ye oyuncu hakkında çıkan Fenerbahçe iddiaları soruldu.

Lucci, “Badelj, Fiorentina için önemli bir oyuncu. Onu ara transfer döneminde bırakacaklarını sanmıyorum. Ocak ayında transferi zor. Ancak sezon sonunda her şey olabilir. Bu konuda fazla yorum yapamam” ifadelerini kullandı.
 

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Badelj’in sözleşmesinde 1 yıl uzat ma opsiyonu bulunuyor ancak Fiorentina’nın bunu kullanması için yıldız futbolcunun onay vermesi gerekiyor. Fenerbahçe, şu anda başarılı oyuncuyla temmuz ayından itibaren başlayacak bir sözleşmeye imza atabilir.


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