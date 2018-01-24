Milan Badelj'inin menajerinden Fenerbahçe açıklaması

ŞU ANDA İMZA ATABİLİR

Erdinç Şahin

, 2010- 2013 yılları arasında’de teknik direktör olarak ilk dönemini geçirmişti.’ın o dönemde çok istediği, yeniden Kanarya’nın gündemine girdi.ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hırvat orta saha oyuncusu için girişimler başladı. Badelj’in menajeriye oyuncu hakkında çıkaniddiaları soruldu.Lucci, “Badelj, Fiorentina için önemli bir oyuncu. Onu ara transfer döneminde bırakacaklarını sanmıyorum. Ocak ayında transferi zor. Ancak sezon sonunda her şey olabilir. Bu konuda fazla yorum yapamam” ifadelerini kullandı.Badelj’in sözleşmesinde 1 yıl uzat ma opsiyonu bulunuyor ancak’nın bunu kullanması için yıldız futbolcunun onay vermesi gerekiyor., şu anda başarılı oyuncuyla temmuz ayından itibaren başlayacak bir sözleşmeye imza atabilir.