Milan Badelj, Lazio ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş ve Fenebahçe'nin transfer için ilgilendiği Fiorentina ile sözleşmesi sona eren Milan Badelj'nin yeni takımı belli oldu.

Lazio Teknik Direktörü Simone İnzaghi, Badelj ile resmi sözleşme imzaladıklarını açıkladı. İnzaghi basın toplantısında, ' Badelj önemli bir oyuncu ve bizim oyunumuzu yükseltecek.' dedi.

Milan Badelj ile Beşiktaş ve Fenerbahçe de ilgilenmişti.