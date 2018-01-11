Milan'da Gianluigi Donnarumma krizi bitmiyor

KULÜBE BASKI YAPIYOR

Erdinç Şahin

'ın gündemini uzun bir süredir meşgul edenmeselesi çözülmek bilmiyor. Son olarak İtalyan basınından edinilen bilgilere göre başarılı eldivenin menajeri, oyuncusunu Kırmızı Siyahlılar'dan ayırmak istiyor.18 yaşındaki kalecinin peşindevegibi dev kulüplerin olduğu öğrenilirken menajer Raiola'nın planlarının sadece Donnarumma'yla sınırlı kalmadığı da ortaya çıktı.Donnarumma'nın yanı sıra Milan'da forma giyenve'nın da menajerliğini yürüten Raiola'nın bu oyuncuların kontratları üzerinden de kulübe baskı yaptığı iddia edildi.ekibinin başarılı file bekçisi, yaklaşık bir ay evvel'nda oynananmaçında tribünlerin protestosuna maruz kalmış ve soyunma odasında gözyaşlarına boğulmuştu.