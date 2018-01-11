Milan'da Gianluigi Donnarumma krizi bitmiyor

Milan
'ın gündemini uzun bir süredir meşgul eden Gianluigi Donnarumma
meselesi çözülmek bilmiyor. Son olarak İtalyan basınından edinilen bilgilere göre başarılı eldivenin menajeri Mion Raiola
, oyuncusunu Kırmızı Siyahlılar'dan ayırmak istiyor.
18 yaşındaki kalecinin peşinde Real Madrid
ve Paris Saint Germain
gibi dev kulüplerin olduğu öğrenilirken menajer Raiola'nın planlarının sadece Donnarumma'yla sınırlı kalmadığı da ortaya çıktı.
KULÜBE BASKI YAPIYOR
Donnarumma'nın yanı sıra Milan'da forma giyen Ignazio Abate
ve Giacomo Bonaventura
'nın da menajerliğini yürüten Raiola'nın bu oyuncuların kontratları üzerinden de kulübe baskı yaptığı iddia edildi.
San Siro
ekibinin başarılı file bekçisi, yaklaşık bir ay evvel İtalya Kupası
'nda oynanan Verona
maçında tribünlerin protestosuna maruz kalmış ve soyunma odasında gözyaşlarına boğulmuştu.
Erdinç Şahin