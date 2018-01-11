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Milan'da Gianluigi Donnarumma krizi bitmiyor

Milan'da Gianluigi Donnarumma meselesi bitmek bilmiyor. Son olarak İtalyan basınından elde edilen bilgilere göre genç kalecinin menajeri Mino Raiola, oyuncusunu Milano ekibinden ayırmakta kararlı.

Milan'da Gianluigi Donnarumma krizi bitmiyor
Milan'ın gündemini uzun bir süredir meşgul eden Gianluigi Donnarumma meselesi çözülmek bilmiyor. Son olarak İtalyan basınından edinilen bilgilere göre başarılı eldivenin menajeri Mion Raiola, oyuncusunu Kırmızı Siyahlılar'dan ayırmak istiyor.

18 yaşındaki kalecinin peşinde Real Madrid ve Paris Saint Germain gibi dev kulüplerin olduğu öğrenilirken menajer Raiola'nın planlarının sadece Donnarumma'yla sınırlı kalmadığı da ortaya çıktı.
 

KULÜBE BASKI YAPIYOR


Donnarumma'nın yanı sıra Milan'da forma giyen Ignazio Abate ve Giacomo Bonaventura'nın da menajerliğini yürüten Raiola'nın bu oyuncuların kontratları üzerinden de kulübe baskı yaptığı iddia edildi.

San Siro ekibinin başarılı file bekçisi, yaklaşık bir ay evvel İtalya Kupası'nda oynanan Verona maçında tribünlerin protestosuna maruz kalmış ve soyunma odasında gözyaşlarına boğulmuştu.


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