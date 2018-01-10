Milan'dan Oğuzhan'a 15 milyon euro

BAŞKAN BU KEZ BIRAKMIYOR

Erdinç Şahin

’ın yıldız ön liberosu’un peşine bu kez İtalyanlar düştü...takımlarının gözdesi olan 25 yaşındaki futbolcuya son olarakekibitalip oldu. İtalyan basınında çıkan iddialara göre Kırmızı-Siyahlılar’ın Ozzy için Beşiktaş’a 15 milyon Euro (67 milyon TL) ödemeye hazır olduğu kaydedildi.Siyah-Beyazlılar’la 5 yıllık yeni kontrat imzalayan Oğuzhan’ın menaceri aracılığıyla önerinin kendisine de iletilmesi sonrasında kararı Başkan Fikret Orman’a bıraktığı ifade edildi.’a 22 milyon Euro’ya (99 milyon TL) gönderen, ara transfer döneminde takımın bir diğer önemli yıldızını göndermeye sıcak bakmıyor. Orman’ın, Milan’ın bu önerisine, “Oyuncumuzu Ocak ayında göndermeyi düşünmüyoruz. Ama bu konuyu sezon sonunda konuşabiliriz” cevabını verdiği bildirildi.