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Milan'dan Oğuzhan'a 15 milyon euro

Serie A devi Milan, Beşiktaş’ın kaptanına göz dikti! İtalyan ekibi, Oğuzhan Özyakup için 15 milyon Euro’luk (67 milyon TL) öneriyle Siyah-Beyazlılar’ın kapısını çaldı

Milan'dan Oğuzhan'a 15 milyon euro
Beşiktaş’ın yıldız ön liberosu Oğuzhan Özyakup’un peşine bu kez İtalyanlar düştü...

İngiltere ve İspanya takımlarının gözdesi olan 25 yaşındaki futbolcuya son olarak Çizme ekibi Milan talip oldu. İtalyan basınında çıkan iddialara göre Kırmızı-Siyahlılar’ın Ozzy için Beşiktaş’a 15 milyon Euro (67 milyon TL) ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

Siyah-Beyazlılar’la 5 yıllık yeni kontrat imzalayan Oğuzhan’ın menaceri aracılığıyla önerinin kendisine de iletilmesi sonrasında kararı Başkan Fikret Orman’a bıraktığı ifade edildi.
 

BAŞKAN BU KEZ BIRAKMIYOR


Cenk Tosun’u İngiltere Premier Lig ekibi Everton’a 22 milyon Euro’ya (99 milyon TL) gönderen Başkan Fikret Orman, ara transfer döneminde takımın bir diğer önemli yıldızını göndermeye sıcak bakmıyor. Orman’ın, Milan’ın bu önerisine, “Oyuncumuzu Ocak ayında göndermeyi düşünmüyoruz. Ama bu konuyu sezon sonunda konuşabiliriz” cevabını verdiği bildirildi.


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