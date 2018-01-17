Milan, Fenerbahçe’nin gözdesi Gustavo Gomez’i gönderiyor!

BOCA'YA KİRALANACAK

Erdinç Şahin

takımlarındanforma giyenArjantin ekiplerindentransfer olmaya hazırlandığı iddia edildi.Sezon başındakadrosuna katmaya çalıştığı Paraguaylı savunma oyuncusu, Sarı-Lacivertli kulübün son anda ödeme planında değişiklik yaptığı için transferden vazgeçtiğini söylemişti.La Gazetta dello Sport’un haberine göre, Milan ile Gomez’i kiralama konusunda anlaşan Boca Juniors’un, 2019 yazına kadar başarılı futbolcuyu kadrosunda tutacağı belirtildi.24 yaşındaki savunma oyuncusunun kiralama bedeli için 500 bin euro ödeyecek olan Boca Juniors’un, bonservis bedelini alması için 5 milyon euro daha vermesi gerekecek.2016 yılında Lanus’tan Milan’a 8,5 milyon euro bedelle transfer edilen Gomez, bu sezon Avrupa Ligi’nde sadece 1 maçta forma giydi ve 10 dakika süre aldı.