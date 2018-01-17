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Milan, Fenerbahçe’nin gözdesi Gustavo Gomez’i gönderiyor!

Sezon başında Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği ancak Milan'da kalan Gustavo Gomez, Arjantin takımlarından Boca Juniors'a transfer olmak üzere...

Milan, Fenerbahçe’nin gözdesi Gustavo Gomez’i gönderiyor!
İtalya Serie A takımlarından Milan’da forma giyen Gustavo Gomez’in, Arjantin ekiplerinden Boca Juniors’a transfer olmaya hazırlandığı iddia edildi.

Sezon başında Fenerbahçe’nin kadrosuna katmaya çalıştığı Paraguaylı savunma oyuncusu, Sarı-Lacivertli kulübün son anda ödeme planında değişiklik yaptığı için transferden vazgeçtiğini söylemişti.
 

BOCA'YA KİRALANACAK


La Gazetta dello Sport’un haberine göre, Milan ile Gomez’i kiralama konusunda anlaşan Boca Juniors’un, 2019 yazına kadar başarılı futbolcuyu kadrosunda tutacağı belirtildi.

24 yaşındaki savunma oyuncusunun kiralama bedeli için 500 bin euro ödeyecek olan Boca Juniors’un, bonservis bedelini alması için 5 milyon euro daha vermesi gerekecek.

2016 yılında Lanus’tan Milan’a 8,5 milyon euro bedelle transfer edilen Gomez, bu sezon Avrupa Ligi’nde sadece 1 maçta forma giydi ve 10 dakika süre aldı.


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