Milan'ın eski başkanı Silvio Berlusconi hakkında şok iddia!

İtalya'da yayım yapan La Stampa
ve Secolo XIX
gazeteleri, Serie A
devi Milan
hakkında gündem yaratacak bir iddia ortaya attı.
Buna göre İtalya
eski başbakanı ve Milan
kulübünün eski sahibi Silvio Berlusconi
hakkında kulübün geçtiğimiz yılki satışı esnasında kara para akladığı şüphesiyle soruşturma başlatıldı.
KARA PARA MI AKLADILAR?
Haberde Kırmızı Siyahlı kulübün Çinli Yonghong Li
'nin başında bulunduğu şirkete 720 milyon euro
'ya satıldığı hatırlatılırken bu meblağın kulübün o zamanki piyasa değerinden tam 300 milyon euro
fazla olduğu iddia edildi.
Aradaki bu farktan ötürü Silvio Berlusconi ile Yonghong Li
'nin kara para aklamış olabilecekleri şüphesinden ötürü soruşturma altında olduğu öğrenildi.
Erdinç Şahin