Milan'ın eski başkanı Silvio Berlusconi hakkında şok iddia!

KARA PARA MI AKLADILAR?

Erdinç Şahin

İtalya'da yayım yapanvegazeteleri,devihakkında gündem yaratacak bir iddia ortaya attı.Buna göreeski başbakanı vekulübünün eski sahibihakkında kulübün geçtiğimiz yılki satışı esnasında kara para akladığı şüphesiyle soruşturma başlatıldı.Haberde Kırmızı Siyahlı kulübün Çinli'nin başında bulunduğu şirkete'ya satıldığı hatırlatılırken bu meblağın kulübün o zamanki piyasa değerinden tamfazla olduğu iddia edildi.Aradaki bu farktan ötürü'nin kara para aklamış olabilecekleri şüphesinden ötürü soruşturma altında olduğu öğrenildi.