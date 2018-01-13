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Milan'ın eski başkanı Silvio Berlusconi hakkında şok iddia!

Serie A devi Milan hakkında İtalyan basınından gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Kırmızı-Siyahlı kulübün geçtiğimiz yılki satışı esnasında kara para aklama şüphesinden ötürü soruşturma başlatıldı.

Milan'ın eski başkanı Silvio Berlusconi hakkında şok iddia!
İtalya'da yayım yapan La Stampa ve Secolo XIX gazeteleri, Serie A devi Milan hakkında gündem yaratacak bir iddia ortaya attı.

Buna göre İtalya eski başbakanı ve Milan kulübünün eski sahibi Silvio Berlusconi hakkında kulübün geçtiğimiz yılki satışı esnasında kara para akladığı şüphesiyle soruşturma başlatıldı.
 

KARA PARA MI AKLADILAR?


Haberde Kırmızı Siyahlı kulübün Çinli Yonghong Li'nin başında bulunduğu şirkete 720 milyon euro'ya satıldığı hatırlatılırken bu meblağın kulübün o zamanki piyasa değerinden tam 300 milyon euro fazla olduğu iddia edildi.

Aradaki bu farktan ötürü Silvio Berlusconi ile Yonghong Li'nin kara para aklamış olabilecekleri şüphesinden ötürü soruşturma altında olduğu öğrenildi.
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