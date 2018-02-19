Milan’ın sahibi Çinli işadamı Yonghong Li iflas etti!

ALACAKLI BANKALAR DAVA AÇTI!

GALATASARAY İÇİN GELMİŞLERDİ

Erdinç Şahin

’ı 740 milyon Euro karşılığında satın alan Çinli ticaret devi’nun sahibi’nin iflas ettiğini açıkladı.Gazetenin haberine göre,’ı satın aldığında zaten boştu. Çin’de Li’den alacaklı olan bankalar kendisine dava açtı. Mahkemede borçların tahsilatı için holdingin varlıklarının açık arttırmaya sunulduğu duyuruldu., geçtiğimiz haftamaçını izlemek üzere TT Stadyumu’na gelmişti. Başkantarafından locada ağırlanan Çinli iş adamının yardımcısının gelişi transfer ve satın alma söylentilerini beraberinde getirmişti.