Milan’ın sahibi Çinli işadamı Yonghong Li iflas etti!

İtalyan gazetesi Corriere della Sera, Milan
’ı 740 milyon Euro karşılığında satın alan Çinli ticaret devi Taobao
’nun sahibi Yonghong Li
’nin iflas ettiğini açıkladı.
ALACAKLI BANKALAR DAVA AÇTI!
Gazetenin haberine göre, Li'nin kasası Milan
’ı satın aldığında zaten boştu. Çin’de Li’den alacaklı olan bankalar kendisine dava açtı. Mahkemede borçların tahsilatı için holdingin varlıklarının açık arttırmaya sunulduğu duyuruldu.
GALATASARAY İÇİN GELMİŞLERDİ
Li’nin yardımcısı David Han Li
, geçtiğimiz hafta Galatasaray’ın Antalyaspor
maçını izlemek üzere TT Stadyumu’na gelmişti. Başkan Mustafa Cengiz
tarafından locada ağırlanan Çinli iş adamının yardımcısının gelişi transfer ve satın alma söylentilerini beraberinde getirmişti.
Erdinç Şahin