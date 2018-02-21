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Milan'ın sahibi Yonghong Li'den açıklama

Geçtiğimiz günlerde Milan'ın Çinli sahibi Yonghong Li'nin iflas ettiği iddia edilmişti. Li, Milano kulübünün resmi internet sitesi aracılığıyla bir bildiri yayımlayarak çıkan haberleri yalanladı.

Milan'ın sahibi Yonghong Li'den açıklama
İtalyan basınından Corriere della Sera, geçtiğimiz günlerde Milan'ın Çinli sahibi Yonghong Li'nin iflas ettiğini iddia etmişti.

Milano kulübünün resmi internet sitesi aracılığıyla bir bildiri yayımlayan Li, hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
 

"GÜVENDEYİZ"


İflas ettiğine yönelik haberleri "uydurma" olarak niteleyen Çinli iş adamı, bu iddiaların kulübe zarar verdiğini ancak hem kendi şirketinin hem de Milan'ın finansal açıdan güvende olduğunu açıkladı.

Li, geçtiğimiz yıl Milan'ı 740 milyon euro karşılığında satın alarak Silvio Berlusconi'nin 30 yıllık egemenliğine son vermişti.


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