Milan'ın sahibi Yonghong Li'den açıklama

"GÜVENDEYİZ"

Erdinç Şahin

İtalyan basınından, geçtiğimiz günlerde'ın Çinli sahibi'nin iflas ettiğini iddia etmişti.Milano kulübünün resmi internet sitesi aracılığıyla bir bildiri yayımlayan Li, hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.İflas ettiğine yönelik haberleri "uydurma" olarak niteleyen Çinli iş adamı, bu iddiaların kulübe zarar verdiğini ancak hem kendi şirketinin hem de Milan'ın finansal açıdan güvende olduğunu açıkladı.Li, geçtiğimiz yıl Milan'ıkarşılığında satın alarak'nin 30 yıllık egemenliğine son vermişti.