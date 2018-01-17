Milan Kerem Demirbay'ı istiyor

Erdinç Şahin

'da'nun takımın başına geçmesiyle adeta yeniden hayat bulan, kulüp bilançosunun da iyiye gitmesiyle transfer için harekete geçti.Milan'lı yönetici Mirabelli,'ya gitti ve Kerem için Hoffenheim'la bir görüme gerçekleştirdi. 24 yaşındaki oyuncunun'nin orta sahadaki yardımcısı olarak düşünüldüğü belirtilirken,'ın da 12-15 milyon euro arasında bir bonservis bedeli düşündüğü aktarıldı.bu sezon toplamda çıktığı 22 maçta 2 gol 5 asistlik performans sergiledi.