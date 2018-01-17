Milan Kerem Demirbay'ı istiyor

Serie A
'da Gattuso
'nun takımın başına geçmesiyle adeta yeniden hayat bulan Milan
, kulüp bilançosunun da iyiye gitmesiyle transfer için harekete geçti.
Corriere dello Sport gazetesindeki habere göre
Milan'lı yönetici Mirabelli, Almanya
'ya gitti ve Kerem için Hoffenheim'la bir görüme gerçekleştirdi. 24 yaşındaki oyuncunun Franck Kessie
'nin orta sahadaki yardımcısı olarak düşünüldüğü belirtilirken, Hoffenheim
'ın da 12-15 milyon euro arasında bir bonservis bedeli düşündüğü aktarıldı.
Kerem Demirbay
bu sezon toplamda çıktığı 22 maçta 2 gol 5 asistlik performans sergiledi.
Dündar Keşaplı / Roma
Erdinç Şahin