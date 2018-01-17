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Milan Kerem Demirbay'ı istiyor

Gattuso'nun gelişiyle yükselişe geçen ve ara transfer için de düğmeye basan Milan'da hedeflerden biri de Türk asıllı orta saha Kerem Demirbay. 

Milan Kerem Demirbay'ı istiyor
Serie A'da Gattuso'nun takımın başına geçmesiyle adeta yeniden hayat bulan Milan, kulüp bilançosunun da iyiye gitmesiyle transfer için harekete geçti. 

Corriere dello Sport gazetesindeki habere göre Milan'lı yönetici Mirabelli, Almanya'ya gitti ve Kerem için Hoffenheim'la bir görüme gerçekleştirdi. 24 yaşındaki oyuncunun Franck Kessie'nin  orta sahadaki yardımcısı olarak düşünüldüğü belirtilirken, Hoffenheim'ın da 12-15 milyon euro arasında bir bonservis bedeli düşündüğü aktarıldı. 

Kerem Demirbay bu sezon toplamda çıktığı 22 maçta 2 gol 5 asistlik performans sergiledi. 

Dündar Keşaplı / Roma


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