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Milan Teknik Direktörü Gattuso Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’na takıldı!

Milan'ın Sampdoria'yı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından İtalyan devinin Teknik Direktörü Gennaro Gattuso ile Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu arasında ilginç bir olay yaşandı. Hakan Çalhanoğlu'nun üzerine yürüyerek yumruğunu kaldıran Gattuso, basın toplantısında olayın detaylarını anlattı.

Milan Teknik Direktörü Gattuso Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’na takıldı!
İtalya Serie A’da eski futbolcusu Gennaro Gattuso’yu takımın başına getirdikten sonra iyi sonuçlar almaya başlayan Milan, son olarak Sampdoria’yı 1-0 mağlup ederek ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Karşılaşma sonrası saha ortasına gelerek futbolcularını tek tek tebrik eden Gattuso ile Milan’da forma giyen Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu arasında ilginç bir olay yaşandı.
 

YUMRUK ATACAKMIŞ GİBİ YAPTI


Hakan Çalhanoğlu’nun üzerine yürüyen Gattuso, yumruğunu havaya kaldırdı. Daha sonra hiçbir şey yapmadan yoluna devam eden Gattuso’nun bu hareketleri karşısında Hakan Çalhanoğlu, gülmekten kendisini alamadı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaşananların detaylarını anlatan Gattuso “Futbolcularla çok iyi ilişkim var. Çalhanoğlu’yla da öyle. Ona bir yumruk atmak istedim, penaltıyı Rodriguez’e bırakmamalıydı” dedi. Sampdoria maçının 7. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Ricardo Rodriguez, kaleci Emiliano Viviano’yu geçmeyi başaramamıştı.

Milan’ın başarılı formu hakkında da yorum yapan Gattuso “Bu çocuklarla gurur duyuyorum. Artık bir takımız… Çok puan kaybettik ancak şimdi iyi işler yapıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.


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