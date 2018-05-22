Milan'lı yöneticilerin bu hafta sonuna kadar Marouane Fellaini'nin menajeri ve temsilcileriyle görüşeceği ancak İtalyanların Belçikalı oyuncudan ciddi bir indirim talep edeceği belirtildi.

İtalyan medyasında Manchester United'dan yılda 10 milyon euro kazanan Belçikalı oyuncunun bonuslarla birlikte isteklerinin daha da arttığı, Milan kulübünün ise bu ücretleri karşılamasının imkansız olduğu yazıldı.

30 yaşındaki oyuncu Kırmızı Şeytanlar'la bu sezon 23 maça çıktı, 5 gol atıp 1 de asist yaptı. Fellaini'nin ismi yakın geçmişte Beşiktaş'la da anılmıştı.