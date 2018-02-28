Milas’ta sele kapılan otomobildeki kadın öldü koca kayıp

AKINTIYA KAPILDILAR

KAYIP EŞİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

SEL SULARINA KAPILIP SÜRÜKLENMİŞLER

Mehmet Nuri Turan

İhbar üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında Ayla Beytekin’in cesedi bulundu, kayıp kocanın denize sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerine sahil güvenlik helikopteri de ekiplere havadan destek verdi.Olay, akşam saatlerinde Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören mahallesinde meydana geldi. Ayla-Yunus Beytekin çifti, beraberlerinde Aşkın Akça ve Nuri Gümüş’le birlikte sürücüsü henüz bilinmeyen otomobille Milas’tan Ören mahallesi’ne gitmek üzere yola çıktı. Otomobil, Kemer Deresi’ni geçmeye çalışırken, bölgede aralıksız yağan yağmur nedeniyle oluşan sel sularına kapılarak sürüklenmeye başladı. Saat 18.30 sıralarında meydana gelen olay sırasında sel sularında sürüklenen otomobildekiler, kıyıya çıkabilmek için panik içinde araçtan çıktı. Aşkın Akça ve Nuri Gümüş güçlükle kıyıya çıkarken, Ayla-Yunus Beytekin çifti ise akıntıyla birlikte sürüklenerek gözden kayboldu.Sel felaketinden şans eseri kurtulan Akçe ve Gümüş’ün ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve Deniz polisi arama kurtarma çalışmalarına başlarken, vatandaşlar da destek verdi. Ekipler saat 20.30 sıralarında Ayla Beytekin’in su kenarında cesedini buldu. Sele kapılarak sürüklenen Yunus Beytekin’in bulunması için kara birliklerinin yanısıra arama kurtarma çalışmalarına sahil güvenlik helikopteri de katıldı. Kemer Deresi’nin denize 300 metre mesafede olayın olması nedeniyle kayıp Beytekin’in denize sürüklenmiş olabileceği belirtildi.Ören Mahallesi Muhtarı Bekir Keser, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bu sabah saatlerinde siteden yola çıkarak Milas’a alışverişe giden karı koca dere yatağını kullanmış. Sabah çok yağış yoktu, dereden geçmişler, aksam saatlerinde aynı yoldan dönerken yine dereyi geçeriz sanmışlar ama otomobil suya gömülünce panik yapıp araçtan çıkmaya çalışınca sel sularına kapılıp sürüklenmişler. Kadının cesedine saat 20.30 sularında ulaştık, diğer kişinin aranmasına ise devam ediliyor. Araç şu anda sulara gömülü vaziyette ışıkları bile hala yanıyor" dedi.Ayla Beytekin’in cesedi otopsi için Muğla Adli Top Kurumu’na gönderilirken, kayıp eşinin bulunması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.Yaşar ANTER/MUĞLA, (DHA)