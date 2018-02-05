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Milat Gazetesi yazarı Erdal Şimşek dolandırıcılıktan gözaltına alındı

Hayali ihracat suçlaması ile Kocaeli Emniyeti’nin yürüttüğü soruşturma sonrası tutuklanan Keskin Holding’in sahibi Recep Ercan Keskin ile işbirliği yaptıkları tespit edilen bazı kişilerin cuma günü İstanbul’da gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında yer alan Erdal Şimşek’in de Milat gazetesi yazarı olduğu öğrenildi. Şimşek aynı zamanda TRT Kürdi kanalında program yapıyor

Milat Gazetesi yazarı Erdal Şimşek dolandırıcılıktan gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube ekiplerinin yürütülen soruşturma sonrası göz altına alınan isimler arasında Bereket Öner ve Erdal Şimşek olduğu öğrenildi.


ERDAL ŞİMŞEK TRT KÜRDİ'DE PROGRAM YAPIYOR


Şüphelilerden bazıları, İstanbul’un yanı sıra, Konya, Çorum, Mersin, Antalya’da çok sayıda iş insanını dolandırmakla suçlanıyor. Gözaltına alınan Erdal Şimşek’in ise Milat gazetesi yazarı olduğu öğrenildi. Milat gazetesi yazarı Erdal Şimşek aynı zamanda TRT Kürdi kanalında program yapıyor.

Hakkında, dolandırıcılık, yağma, darp, tehdit, evrakta sahtecilik suçlaması ile çok sayıda soruşturma yürütülen Bereket Öner (34), emniyet ifadesinde Recep Ercan Keskin ve Erdal Şimşek ile bir araya gelerek B. K. isimli iş insanı hakkında savcılığa verdikleri dilekçenin nasıl hazırlandığını anlattı.

Öner; Keskin ile birlikte buluştuğu Şimşek’in kendisini MİT mensubu olarak tanıttığını ancak, gerçekte durumun öyle olmadığını bir kaç gün sonra anladığını anlattı. Öner, iş insanı B.K. hakkında savcılığa verilen dilekçenin Keskin’in ofisinde hazırlandığını anlattı. Öner, Keskin’in, söz konusu dilekçeyi savcılığa vermesi halinde yüklü miktarda para alacağı vaadinde bulunduğunu öne sürdü.

B.K. hakkında verdikleri dilekçede yer alan ifadelerin yalan olduğunu söyleyen Öner “ B. K.’yı zor duruma sokup para koparmak için böyle bir iş içerisinde yer aldılar” dedi. Erdal Şimşek ise, Öner’in verdiği ifadeye benzer bilgiler verdi.


"ZATEN BEN MAFYAYIM"


Bu arada, gözaltına alınan Bereket Öner hakkında, çeşitli illerde yürütülen çok sayıda soruşturmanın olduğu anlaşıldı. Antalya merkezli H. Holding’in sahibi Sait B., Çorumlu iş insanı Selim B., Mersinli iş insanı Cüneyt Ç., Konyalı iş insanı Seza P. ve Antalya’dan Ziyaettin A. da, Öner tarafından dolandırıldıkları gerekçesi ile savcılıklara başvuran isimler arasında.

Öner’in kendisini dolandırdığını zorla parasını aldığını öne süren Selim B. ifadesinde, Öner’in yönlendirmesi ile, Antalya’da bir kolejde beden eğitim öğretmeni E. İ. K.’nın hesabına 70 bin TL para gönderdiğini kaydetti. Öner hakkında Anamur Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada ise Cüneyt Ç.’yi zorla alıkoyarak parasını aldığı ve “Senin evini basarım. Seni ıssız yere götürürüm. Zaten ben mafyayım. İki sözüm insanlara yeter” dediği iddianamede yer aldı.

20 YILLIK ŞİRKETİ BATIRDI


Bereket Öner'in dolandırdığı iddia edilen şirketlerden biri de 20 yıllık Batum Turizm. Şirketin ikinci kuşak temsilcisi Batum Sayar, Hürriyet'e yaptığı açıklamada "Bu kişi şirketimizi 2.6 milyon lira dolandırdı. Şirkin zor bir döneminde geldi ve çeklerimizi aldı bir daha da gelmedi. Bu nedenle 20 yıllık şirketimiz battı. Konu ile ilgili savcılığa bir dizi başvuruda bulunduk" dedi. Öner'in Antalya genelinde 40-50 milyon lira dolandırdığı öne sürülüyor.

Hürriyet


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