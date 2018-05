Milenyum ve Z Kuşağı’nın beklentilerinden oluşan koleksiyon

wet n wild yeni koleksiyonunda Color Icon far paletlerine “Born to be an eye-con” mottosu ile geliştirilmiş yeni formülle farklı renkler ekledi. Amerika haricinde dünyanın birçok ülkesinde kalıcılığı ve renkleri ile göz makyajının ikonu haline gelen Color Icon far paletleri yeni koleksiyonda Color Icon Eyeshadow Quad ismi altında 4’lü, Color Icon 10 – Pan Palette adı altında ise 10’lu olarak sunuluyor. 6 farklı renk seçeneği bulunan Color Icon Eyeshadow far paletleri ile 3 farklı renk seçeneği bulunan Color Icon 10 – Pan Palette içerisindeki renkler göz kapağı kıvrımlarında parlak ya da mat geçişler yapmayı kolaylaştırıyor. Kolay ve etkili bir gölge karışımı sunan far paletleri içerisinde yer alan renklerin her birinin hangi bölgeye uygulanacağı da belirtiliyor.

4’lü wet n wild Color Icon Eyeshadow Quad far paletlerinin satış fiyatı; 22,90 TL

10’lu wet n wild Color Icon 10 – Pan Palette far paletlerinin satış fiyatı: 32,90 TL

wet n wild, kaş tasarımının gün geçtikçe arttığı bugünlerde yeni koleksiyonuna dikkat çeken bir kaş ürünü daha ekledi. Bugüne kadar kaş paletleri ile dikkat çeken wet n wild, yeni koleksiyonunda Ultimate Brow Retractable ile kaşlara hızlı ve pratik bir dokunuş yapıyor. Orta kahve, kül kahvesi ve boz kahve renk seçenekleri ile her tene uyum sağlayan Yeni Ultimatebrow, özel tasarımlı üçgen ucu ile en ince tüyleri belirginleştirerek kaşlara şekil

kazandırıp, aralardaki boşlukları doldurabiliyor.

Asansörlü mekanizması ile kolay kullanım sunan wet n wild Ultimate Brow Retractable’ın satış fiyatı; 16,90 TL

Geçtiğimiz yıl aydınlatıcı segmentinde büyük bir çıkış yakalayan ve rakip ürünleri açık ara farkla geçen wet n wild, MegaGlo serisine iddialı bir ürün ekledi. 2018 yaz koleksiyonunda yer alan MegaGlo Hello Halo Sıvı

Aydınlatıcı inci pigmentleri sayesinde özel bir parlaklığa sahip.

MegaGlo Hello Halo hem makyaj üzerine aydınlatıcı olarak hem de makyaj altına parlaklık veren bir baz olarak kullanılabiliyor. 4 farklı renk seçeneği ile her tene uyum sağlayan wet n wild MegaGlo Hello Halo sıvı aydınlatıcı cildin dokusunu düzeltmek için muru muru yağı, üzüm çekirdeği yağı, E vitamininin yanı sıra özel nemlendirici bir formül içeriyor.

wet n wild MegaGlo Hello Halo sıvı aydınlatıcı satış fiyatı; 29,90 TL

Ve makyajın son dokunuşu için özel formüllü makyaj sabitleyici sprey. wet n wild’ın özellikle çekimlerde pürüzsüz görünüm sunmayı vaat eden Photo Focus serisi için üretilen bu sprey çatlama, azalma, solma ya da bulaşmayı önleyerek makyajın bozulmamasını sağlıyor. İçerisindeki aloe vera ile makyajı korurken cildi nemlendiren wet n wild Photofocus Natural Finish Setting Spray hafif formülü ile yüzde ağırlık hissi yaratmıyor.

Her cilt tipinde kullanılabilen Wet n wild Photofocus Natural Finish Setting Spray’in satış fiyatı; 24,90 TL