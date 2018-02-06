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Milis gücü ABD'yi hedefe koydu: Savaş her an başlayabilir

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, koalisyon güçlerinin DEAŞ sonrası Irak'tan kademeli olarak çekilmesi ve sayının düşürülmesi planları olduğunu söyledi. Öte yandan Irak'ta Şii milis gücü 'Irak Hizbullah'ı ABD'yi tehdit ederek "ABD güçlerine savaş her an başlayabilir" dedi

Milis gücü ABD'yi hedefe koydu: Savaş her an başlayabilir
İbadi, Bağdat'ta Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, ABD güçlerinin ülkeden çekileceği iddialarına karşı, "ABD güçlerinin Irak'a gelip DEAŞ'a karşı savaşa yardım etmesi eski hükümetin (Nuri el-Maliki) talebiydi. Biz de bunu genişleterek uluslararası koalisyona dönüştürdük. Koalisyon güçlerinin DEAŞ sonrası Irak'tan kademeli olarak çekilmesi ve sayının düşürülmesi planımız var." dedi


 HAVA DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR


"Terör gruplarını sahada yendik ancak Suriye sınırından orayı korumamıza rağmen bize karşı tehdit devam ediyor." diyen İbadi, "Bu terör gruplarının hareketlerini izlemek için uluslararası güçlerden hava desteğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı. İbadi, ülkesinin yeniden imarı için Kuveyt'te gelecek günlerde düzenlenecek konferansa değinerek, Türkiye, İran, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğer ülkelerle ekonomik ilişkileri geliştirdiklerini ve bunu devam ettirmek istediklerini kaydetti.

"IRAK'TAKİ ABD GÜÇLERİNE SAVAŞ HER AN BAŞLAYABİLİR"


 Öte yandan Irak'ta Şii milis gücü "Irak Hizbullah"ı Askeri Sözcüsü Cafer el-Hüseyni, yaptığı basın açıklamasında, "Irak'taki ABD güçlerine savaş her an başlayabilir. Bu sefer hiçbir ara buluculuk Amerikalıların işine yaramayacak." diye konuştu.


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