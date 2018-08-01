Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 23 Mayıs'ta Millet Bahçesi olacağı açıklanan Atatürk Havalimanı arazisi ile sınırı bulunan 8 mahallede konut fiyatları uçuşa geçti. Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER) araştırmasına göre, son 3 ayda, bölgeye sınırı bulunan Şenlikköy Mahallesi'nde konut fiyatlarında artış yüzde 30,4, Basınköy'de yüzde 27.5, Yeşilköy'de yüzde 23,8, Ataköy 2. 5. ve 6. kısımlarında yüzde 11.7 olarak gerçekleşti. Beşyol'da fiyat artışı yüzde 7 olurken, Ataköy 3-4-11. Mahallesi'nde yüzde 3.6, Yeşilyurt Mahallesi'nde yüzde 2.1, Ataköy 7-8-9ve 10. kısımlarında yüzde 1.3 artış gözlendi. Şehir genelinde yılın ikinci çeyreğinde yapılan faiz indirimi nedeniyle uzun süredir yatay seyreden konut fiyatlarının yüzde 4.8 arttığı görüldü. Ancak söz konusu dönemde Atatürk Havalimanı'na sınırı bulunan 8 mahallenin 5'inde bu rakamın çok daha üzerinde yükseliş görüldü.

SATIŞLAR YÜZDE 45 ARTTI

Araştırmaya göre, Bakırköy'de özellikle son 3 ay içerisinde konut satışları ciddi şekilde arttı. Yılın ilk 6 ayında, 2017'nin aynı dönemine göre İstanbul genelinde konut satışları bir miktar da olsa gerilerken, Bakırköy'de yüzde 20 yükseliş görüldü. Önemli artış ise mayıs ve haziran aylarında gerçekleşti. Bakırköy'de mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre konut satışları yüzde 54, haziranda ise yüzde 45'lik ciddi artış yaşandı.

BAHÇEYE KOMŞU 5 PROJE

Dünyanın en büyük şehir parkları arasına girecek olan Millet Bahçesi, konum itibarıyla birçok konut projesine de komşu durumda. Peki hangi proje, Millet Bahçesi'ne komşu olacak? İşte Millet Bahçesi'ne komşu 5 proje...

ROUTE İSTANBUL TORKAM E5 PROJESİ SEA PEARL ATAKÖY

Kuzu Grup tarafından hayata geçirilen ve ilk etabında yaşamın başladığı Sea Pearl Ataköy, Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak Millet Bahçesi'ne en yakın proje konumunda. Projede toplam bin 401 konut yer alıyor.

KARAT 34

Basın Ekspres Yolu'nda Doğa Şehircilik ve Baş Yapı'nın hayata geçirdiği Karat 34, Millet Bahçesi manzaralı projeler arasında. 6 bloktan oluşan projede 470 konut bulunuyor.

YALI ATAKÖY

Özyazıcı İnşaat'ın TOKİ'nin arsa ihalesinde satın aldığı Ataköy sahil şeridindeki 72 bin 864 metrekarelik arazisi üzerine kurulan Yalı Ataköy projesi 16 katlı 5 bloktan meydana geliyor. Projede 512 konut ve 78 ticari ünite bulunuyor.

TORKAM E5 PROJESİ

Torkam İnşaat'ın Torkam E5 projesi, Millet Bahçesi'nin tam karşısında yer alıyor. Projede 234 rezidans daire, 117 ofis ve 310 cadde dükkânı yer alıyor.

ROUTE İSTANBUL

Özyazıcı'nın E5 Karayolu üzerinde hayata geçirdiği Route İstanbul, Millet Bahçesi, tramvay, metrobüs ve diğer toplu taşıma araçlarına yürüme mesafesinde bulunuyor. Proje kapsamında 302 rezidans daire ve 20 ticari ünite bulunuyor. (Sabah)