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Millet İttifakı nedir? Hangi partiler var?

Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri 24 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DP milletvekili genel seçimlerinde beraber hareket alma kararı aldı. Bu ittifaka ise "Millet ittifakı" adı verildi.
 

Millet İttifakı nedir? Hangi partiler var?
24 Haziran 2018 seçimlerine 50 gün kala 4 parti beraber hareket etme kararı alarak ittifak oluşturdu. İttifakın içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti yer alıyor. Dün akşam Halk TV'de Uğru Dündar'ın sunuculuğunu yaptığı "Halk Arenası" gerçekleşti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay programda ittifakın isiminin "Millet İttifakı" olduğunu söyledi.

“Parlamenter sistem” vurgusu yapılan ittifakın protokol metni bugün 15.00’te YSK’ya verilecek. İttifakın ismi, “Millet İttifakı” oldu. Protokol metni, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal tarafından imzalandı. 

Protokol bugün 15.00’da 4 partinin genel başkan yardımcılarından oluşan bir heyet tarafından YSK’ya teslim edilecek. İttifakı oluşturan liderlerin bu birlikteliğe ilişkin ortak açıklamalarının ise ileride gerçekleşebileceği belirtildi. 

CHP, İYİ Parti ve SP’nin kendi kurumsal kimlikleriyle yer alacakları ittifaka, DP ise İYİ Parti listesinden katılacak. Kulislerde kurumsal kimliği ile ittifakta yer almasına karşın SP’den bazı isimlere, CHP ve İYİ Parti listelerinden yer verilebileceği konuşuluyor. 



 


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