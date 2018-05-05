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Millet İttifakı protokol imzaları tamamlandı

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifakının protokol imzaları tamamlandı

Millet İttifakı protokol imzaları tamamlandı
“Parlamenter sistem” vurgusu yapılan ittifakın protokol metni bugün 15.00’te YSK’ya verilecek. İttifakın ismi, “Millet İttifakı” oldu. Protokol metni, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal tarafından imzalandı. 
 

ORTAK AÇIKLAMA YAPILMAYACAK


Protokol bugün 15.00’te 4 partinin genel başkan yardımcılarından oluşan bir heyet tarafından YSK’ya teslim edilecek. İttifakı oluşturan liderlerin bu birlikteliğe ilişkin ortak açıklamalarının ise ileride gerçekleşebileceği belirtildi. 
 

DP, İYİ PARTİ LİSTESİNDEN KATILACAK 


CHP, İYİ Parti ve SP’nin kendi kurumsal kimlikleriyle yer alacakları ittifaka, DP ise İYİ Parti listesinden katılacak. Kulislerde kurumsal kimliği ile ittifakta yer almasına karşın SP’den bazı isimlere, CHP ve İYİ Parti listelerinden yer verilebileceği konuşuluyor. 


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