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Millet Partisi YSK’ya itiraz etti: Millet İttifakı adı kullanılamaz

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin ‘Millet ittifakı’ adını verdikleri seçim işbirliği ile ilgili YSK’ya ilginç bir başvuru yapıldı.

08 Mayıs 2018, Salı 07:41
Millet Partisi YSK’ya itiraz etti: Millet İttifakı adı kullanılamaz
Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali imzasıyla dün Yüksek Seçim Kuruluna yapılan başvuruda,  ‘Millet’ ifadesinin kendilerine ait olduğu, bu nedenle aynı ismin başka partiler tarafından kullanılamayacağı iddia edildi. YSK yetkililerinden edinilen bilgilere göre,  Edibali, Millet Partisi adı altında halen siyaset yaptıklarına dikkat çekerek, ‘Millet İttifakı’ unvanın kullanılmasının yasaklanmasını istedi.
 

KARAR BUGÜN VERİLECEK


YSK, Millet Partisi’nin yaptığı itirazı bugün görüşerek karara bağlayacak. YSK, Millet Partisi’nin itirazını haklı bulursa, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin ittifakındaki ‘Millet’ ifadesinin değiştirilmesi gündeme gelecek.

Türkiye


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