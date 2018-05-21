Milletvekili aday listelerinde bugün son gün

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için siyasi parti genel merkezleri, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini en geç saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verecek.

Türkiye, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.

YSK kararına göre, seçime AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi, Vatan Partisi ile HÜDA PAR girecek.

SAAT 17.00'DE BİTİYOR

Siyasi parti genel merkezleri, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini en geç saat 17.00'ye kadar YSK'ye verecek. Bağımsız milletvekili adayları da en geç saat 17.00'ye kadar il seçim kurullarına başvuru yapacak.

Siyasi partiler, aday listeleri ve bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksikleri 25 Mayıs'a kadar tamamlayacak.

Milletvekili geçici aday listeleri, YSK'ce Resmi Gazete'de 26 Mayıs'ta yayımlanacak ve itirazlar başlayacak. Geçici aday listelerine itirazlar 27 Mayıs saat 15.00'te sona erecek ve 23.59'a kadar itirazlar karara bağlanacak. YSK tarafından milletvekili kesin aday listeleri seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete'ye 30 Mayıs'ta gönderilecek.

AA