24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim süresi 17.00'de doldu. Milletvekili geçici aday listeleri 26 Mayıs'ta, kesin aday listeleri ise 30 Mayıs'ta ilan edilecek.

Siyasi partilerin seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerinin tesliminin son gününde YSK'ye ilk gelen Saadet Partisi temsilcileri oldu.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Karaman, listeleri sunduktan sonra yaptığı açıklamada, "Millet İttifakı" içinde yer aldıklarını hatırlatarak, partisinin kendi listelerini 87 bölgede tam olarak sunduğunu bildirdi.

Seçimin vatana, millete hayırlı olmasını dileyen Karaman, listelerde Yargıtaydan, kanaat önderlerinden sürpriz isimler bulunduğunu belirtti.

PARTİLER LİSTELERİNİ SUNDU

Saadet Partisi yetkililerinin listeleri sunduğu sırada YSK'ye gelen eski milletvekili Sebgetullah Seydaoğlu, partinin listesinde Diyarbakır'dan milletvekili adayı gösterileceği Genel Başkan Temel Karamollaoğlu tarafından söylenmesine rağmen listelerde yer almadığını iddia ederek, tepkisini dile getirdi. Seydaoğlu, bu durumun son ana kadar kendisine söylenmediğini, bu nedenle bağımsız aday olmasının da önüne geçildiğini savundu.

Saadet Partisinin ardından YSK'ye Vatan Partisi, İyi Parti ve HÜDA PAR yetkilileri de listelerini sundu.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANACAK

Siyasi partilerin aday listeleri ve bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksikleri tamamlamaları için 25 Mayıs'a kadar süreleri bulunuyor.

Milletvekili geçici aday listeleri YSK tarafından 26 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak.

Geçici aday listelerine itirazlar 27 Mayıs'ta saat 15.00'te sona erecek ve 23.59'a kadar itirazlar karara bağlanacak.

Milletvekili kesin aday listeleri YSK tarafından seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere 30 Mayıs'ta il seçim kurullarına gönderilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

AA