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Milletvekilliği aday adaylığı süreci sona erdi! Hangi partiye kaç kişi başvurdu?

Partilerin 24 Haziran’da yapılacak 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday adaylık başvuru süresi sona erdi. AK Parti 7 bin 329 kişinin başvurusuyla milletvekili aday adaylığında rekor kırdı.

Milletvekilliği aday adaylığı süreci sona erdi! Hangi partiye kaç kişi başvurdu?
Türkiye 24 Haziran seçimlerine hazırlanırken siyasi partilerde de yoğun çalışma temposu devam ediyor. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’de milletvekilliği aday adaylık başvuru süreleri sona erdi. Süreci geçen hafta noktalayan AK Parti aday adaylığında rekor kırdı. 

AK Parti’de 5 bin 997’si erkek, 1332’si kadın olmak üzere toplam 7 bin 329 kişi milletvekili aday adaylığı için başvurdu. Milletvekili aday adaylığı başvurusu yapanlar toplam 42 milyon lira ücret ödedi. 
 

İYİ PARTİ İKİNCİ SIRADA


MHP’ye 1815 kişi aday olmak için başvurdu. 315 kişinin adaylık başvurusu kabul edilmezken başvuranların 250’sini kadınlar, 20’sini de engelli vatandaşlar yaptı. CHP’de 1592 kişi aday adaylığı başvurusunda bulundu. İYİ Parti’de ise süreç üç günlük uzatmanın ardından önceki akşam sona erdi. 2 bin 800 kişinin aday adaylığı başvurusu yaptığı öğrenilirken, yoğunluğun kadın ve gençlerden oluştuğu bildirildi. Aday adaylığı başvurularında CHP ve MHP’yi geride bırakan İYİ Parti, değerlendirmeler için komisyon kurdu. (Hürriyet)


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