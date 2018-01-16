Milli bisikletçi Deniz Deniz ölümden döndü

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Erdinç Şahin

Konak yönünden Güzelbahçe istikametine seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen beyaz bir otomobil, iddiaya göre hatalı sollama yapınca karşı yönden gelen bisiklet sürücüsü 17 yaşındaki Deniz Deniz'e çarptı.Çarpmanın etkisiyle yola savrulanyaralanırken, kullandığı bisiklet ikiye bölündü. Kaza sonrası otomobil sürücüsü hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Deniz Deniz ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Deniz Deniz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.