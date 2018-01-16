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Milli bisikletçi Deniz Deniz ölümden döndü

İzmir’in Konak ilçesinde, bir otomobil, milli takım sporcusu olan bisikletçi Deniz Deniz'e çarparak kayıplara karıştı. Kazada yaralanan genç sporcu, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Milli bisikletçi Deniz Deniz ölümden döndü
Konak yönünden Güzelbahçe istikametine seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen beyaz bir otomobil, iddiaya göre hatalı sollama yapınca karşı yönden gelen bisiklet sürücüsü 17 yaşındaki Deniz Deniz'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Deniz Deniz yaralanırken, kullandığı bisiklet ikiye bölündü. Kaza sonrası otomobil sürücüsü hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
 

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR


Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Deniz Deniz ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Deniz Deniz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
 


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