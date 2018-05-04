Milli Coğrafi Analiz Sistemi sivil kullanıma açıldı



GÖKTÜRK 2'DEN ELDE EDİLEN GÖRÜNTÜLERİ İZLEMEMİZİ SAĞLIYOR

Can Hakman

Ülkemizin uydu görüntülerinin izlenebildiği milli Coğrafi Analiz Sistemi daha önce sadece Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımındaydı. Bugün itibariyle Harita Genel Komutanlığı tarafından sivil kullanıma açıldı., sivil kullanıma açılan milli Coğrafi Analiz Sistemi'nin yerli Google Earth olduğunu dile getirdi.vefirmaları tarafından geliştirilen milli Coğrafi Analiz Sistemi'nin İHA Modülü ilk defa Efes 2018'de sergilendi. Mobil haberleşme için uçtan uca şifreleme ve görüntü aktarma özelliği bulunuyor.Google’ın popüler uygulaması Earth gibi uydu görüntülerini izleyebildiğiniz milli Coğrafi Analiz Sistemi, Göktürk 2’den elde edilen görüntüleri derleyerek izlememizi sağlıyor. Göktürk 2 uydusu aslında dünya genelinden görüntüleri Ankara’ya aktarıyor ancak milli Coğrafi Analiz Sistemi üzerinden sadece Türkiye’ye ait uydu görüntülerini görebiliyoruz.Milli Coğrafi Analiz Sistemi’ni kullanmak için bu linki tıklayarak programı indirebilirsiniz. Bu arada CAS sistemi şu anlık yalnızca Windows işletim sistemi desteği veriyor.