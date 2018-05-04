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Milli Coğrafi Analiz Sistemi sivil kullanıma açıldı

TSK tarafından kullanılan Milli Coğrafi Analiz Sistemi(CAS) sivil kullanıma açıldı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, attığı tweet ile CAS'ın Efes Tatbikatı'nda kullanıldığını ve yerli Google Earth olduğunu söyledi

Milli Coğrafi Analiz Sistemi sivil kullanıma açıldı
Ülkemizin uydu görüntülerinin izlenebildiği milli Coğrafi Analiz Sistemi daha önce sadece Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımındaydı. Bugün itibariyle Harita Genel Komutanlığı tarafından sivil kullanıma açıldı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sivil kullanıma açılan milli Coğrafi Analiz Sistemi'nin yerli Google Earth olduğunu dile getirdi.

Kuzgun ve PiriReis firmaları tarafından geliştirilen milli Coğrafi Analiz Sistemi'nin İHA Modülü ilk defa Efes 2018'de sergilendi. Mobil haberleşme için uçtan uca şifreleme ve görüntü aktarma özelliği bulunuyor.


GÖKTÜRK 2'DEN ELDE EDİLEN GÖRÜNTÜLERİ İZLEMEMİZİ SAĞLIYOR


Google’ın popüler uygulaması Earth gibi uydu görüntülerini izleyebildiğiniz milli Coğrafi Analiz Sistemi, Göktürk 2’den elde edilen görüntüleri derleyerek izlememizi sağlıyor. Göktürk 2 uydusu aslında dünya genelinden görüntüleri Ankara’ya aktarıyor ancak milli Coğrafi Analiz Sistemi üzerinden sadece Türkiye’ye ait uydu görüntülerini görebiliyoruz.

Milli Coğrafi Analiz Sistemi’ni kullanmak için bu linki tıklayarak programı indirebilirsiniz. Bu arada CAS sistemi şu anlık yalnızca Windows işletim sistemi desteği veriyor.


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