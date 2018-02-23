Milli Eğitim açıkladı: 500 engelli öğretmen atanacak

2018 ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIM TAKVİMİ

Senim Tanay

puanı üstünlüğüne göre 500 kontenjana engelli öğretmen alımı yapılacağına ilişkin duyuru, MEB'in internet sitesinde yer aldı.Adaylar, "http://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://ikgm.meb.gov.tr" internet adreslerinde yer alan elektronik başvuru formunu doldurarak istenen belgelerle birlikte il milli eğitim müdürlüklerine onaylattıracak.Başvuruda adaylardan, lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, pedagojik formasyon, 2016'da veya 2018'deki EKPSS sonuç belgesi ile Engelli Sağlık Kurulu raporu istenecek.Adayların ayrıca, halen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışıp çalışmadıklarına ilişkin beyanları da alınacak.Ataması yapılan engelli öğretmen adaylarının göreve başlama işlemleri esnasında başvuruda istenilen belgeler ile öğretmenlik yapıp yapamayacaklarına ilişkin sağlık kurulu raporunu ibraz etmeleri gerekiyor.Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan adaylardan başvuru esnasında muvafakat belgesi istenmeyecek ancak ataması yapılanlar göreve başlama işlemleri esnasında bu belgeyi ibraz edecek.İl ve alan bazlı kontenjanların ilanı 14 Haziran'da, başvuruların alınması ve onaylanması 18-22 Haziran'da, atamaların yapılması ise 27 Haziran'da olacak.